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Представники черкаського осередку "Батьківщини" заявили про тиск на їхній бізнес з боку СБУ
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25 червня 2020, 16:39 5

Представники черкаського осередку "Батьківщини" заявили про тиск на їхній бізнес з боку СБУ

25 червня 2020, 16:39 5
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Фото: скрін відео
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Депутат Черкаської міської ради Роман Діскант та співзасновники торгівельної мережі «Делікат» Руслан Петрик та Олег Хелетій повідомили, про тиск на їх бізнес та можливість обшуків з боку місцевого СБУ.

Як інформує RegioNews, про утиски заявив голова міського осередку ВО "Батьківщина" Роман Діскант на пресконференції, пишуть черкаські ЗМІ.

Так, за словами Руслана Петрика, 14 червня у його приймальні виявили незаконний підслуховуючий пристрій. Про даний випадок було повідомлено до поліції, проте реакції наразі немає.

Підприємці, волонтери, люди, які вкладають ресурси в рідне місто – вчергове потрапили під пильний нагляд Служби безпеки. А все через те, що ми є найближчим оточенням Анатолія Бондаренка. За нашою інформацією, з понеділка, як у "Делікаті", так і в наших домівках планують провести обшуки. Вже зараз нам відомо, що в кабінетах керівників мережі встановлено "прослушку", шпигують також за нашим пересуванням", – повідомив Діскант.

За його словами, це схоже на той тиск, що чинився на "неугодний" бізнес в Черкасах у часи губернатора Сергія Тулуба та Партії регіонів.

"Батьківщинівці" пов’язують тиск на них у зв’язку з опозиційною позицією Анатолія Бондаренка, якого президент публічно назвав фігурантом кримінальних справ і "бандитом".

Нагадаємо, вчора, 24 червня, міська рада Черкас не змогла звільнити заступницю мера Бондаренка Людмилу Бордунос.

обшук СБУ Черкаси конфлікт президент депутат Батьківщина Бондаренко Анатолій
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