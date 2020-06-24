Міська рада Черкас не змогла звільнити заступницю мера Людмилу Бордунос

Депутати також не розглянули відставку секретаря міської ради Ярослава Нищика

Депутати також не розглянули відставку секретаря міської ради Ярослава Нищика

Фото: Вікіпедія

На сесію з кадрових питань прийшли тільки 18 народних обранців, тому кворуму для ухвалення рішень не було.

Про це повідомляють черкаські ЗМІ, пише RegioNews.

Черкаська міська рада так і не зібралася на засідання, аби розглянути питання звільнення заступниці мера Людмили Бордунос і секретаря міськради Ярослава Нищика.

На засідання прийшли лише 18 депутатів і міський голова, чого недостатньо для кворуму.

Може, дехто з депутатів десь від’їхав. Я не готовий казати причини. Напевне вибори вже почалися, – пояснив журналістам відсутність кворуму міський голова Анатолій Бондаренко.

Нагадаємо, 16 червня, заступниця міського голови Черкас Людмила Бордунос написала заяву на звільнення за власним бажанням. Своє рішення вона обґрунтувала тим, що не хоче більше приймати участь у прийнятті політиканських рішень.

Раніше заяву про складання депутатських повноважень і повноважень секретаря міської ради написав і Ярослав Нищик.