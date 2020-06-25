Масштабний витік персональних даних українців: правоохоронці встановили організаторів

Силовики провели 36 обшуків і вже затримали одну людину

Силовики провели 36 обшуків і вже затримали одну людину

pixabay.com

Кіберполіція України провела масштабну спецоперацію у зв'язку з витоками персональних даних приватних, банківських структур і державних органів.

Про це повідомили на брифінгу за участю віце-прем'єра – міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, заступника голови Служби безпеки України Володимира Горбенка та першого заступника начальника Департаменту кіберполіції Сергія Кропиви.

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров нагадав, що в травні відбулися витоку інформації, через що почалися атаки на додаток і портал "Дія".

Також хакерських атак зазнали особи, у яких був доступ до державних реєстрів, баз даних держорганів, служб перевезень. Більшу частину бази даних, які викрали, становив приватний сектор, а також інформація щодо власників поштових адрес.

Проведено 36 обшуків, підтверджена злочинна діяльність 25 осіб, були висунуті підозри і затриманий один чоловік",- зазначив Гончаров.

Сергій Кропива повідомив, що реалізація спецоперації проходила в 10 регіонах України, відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства.

Вже відкрито 34 кримінальних виробництва... 8 осібам було повідомлено про підозру", - розповів він.

Кропива зазначив, що поліція поки не може назвати компанії, у яких були викрадені бази даних, однак уточнив, що мова йде про компанії, які здійснюють свою діяльність у сфері страхування, логістичних послуг, також це державні і приватні банки.

За його словами, кіберполіція встановила хакерів, які отримали доступ до міжнародних маркет-плейсів та в подальшому реалізовували їх.

В найближчі тижні планують провести нові операції, оголосити 29 підозр і заблокувати 9 Telegram-каналів, через які здійснюються шахрайські дії щодо заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом реалізації баз даних.

Раніше повідомлялося, що хакери вкрали з банківських рахунків українців 20 мільйонів гривень.