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25 червня 2020, 16:15 5

У Чернівецькій облраді зареєстрували проект постанови про висловлення недовіри голові ОДА Осачуку

25 червня 2020, 16:15 5
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Ініціаторами появи документу є депутати від "Свободи"
Ініціаторами появи документу є депутати від "Свободи"
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Народні обранці вважають неефективною співпрацю Сергія Осачука з депутатським корпусом обласної ради, громадами на місцях, громадськими, професійними, та підприємницькими колами

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови чернівецької обласної ради, депутат від "Свободи" Віталій Мельничук.

Після призначення в кінці листопада 2019 року на посаду Голови Чернівецької ОДА, значна частина діяльності Сергія Осачука за трохи більше ніж півроку, чим далі тим більше починає негативно впливати на процеси життєзабезпечення Чернівецької області, створює величезну масу протистоянь та протидію в громадах, нерозуміння зі сторони різних структур, організацій, окремих лідерів думок, громадських організацій та політичних сил", - йдеться у дописі Мельничука.

Свободівські депутати зареєстрували в облраді проект рішення про висловлення недовіри Голові Чернівецької ОДА Сергію...

Опубліковано Віталієм Мельничуком Середа, 24 червня 2020 р.

Нагадаємо, 16 червня стало відомо, що у Волинській облраді можуть висловити недовіру голові ОДА Юрію Погуляйку

Чернівці конфлікт Чернівецька облрада депутат Чернівецька ОДА Сергій Осачук ВО Свобода
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