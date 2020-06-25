У Чернівецькій облраді зареєстрували проект постанови про висловлення недовіри голові ОДА Осачуку

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови чернівецької обласної ради, депутат від "Свободи" Віталій Мельничук.

Після призначення в кінці листопада 2019 року на посаду Голови Чернівецької ОДА, значна частина діяльності Сергія Осачука за трохи більше ніж півроку, чим далі тим більше починає негативно впливати на процеси життєзабезпечення Чернівецької області, створює величезну масу протистоянь та протидію в громадах, нерозуміння зі сторони різних структур, організацій, окремих лідерів думок, громадських організацій та політичних сил", - йдеться у дописі Мельничука.