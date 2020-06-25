Представители черкасской ячейки "Батькивщины" заявили о давлении на их бизнес со стороны СБУ

Предприниматели видят причину в конфликте мэра города Анатолия Бондаренко с президентом Владимиром Зеленским

Предприниматели видят причину в конфликте мэра города Анатолия Бондаренко с президентом Владимиром Зеленским

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Депутат Черкасского городского совета Роман Дискант и соучредители торговой сети «Деликат» Руслан Петрик и Олег Хелетий сообщили о давлении на их бизнес и возможность обысков со стороны местного СБУ.

Как сообщает RegioNews, о притеснениях заявил председатель городской организации ВО "Батькивщина" Роман Дискант на пресс-конференции, пишут черкасские СМИ.

Так, по словам Руслана Петрика, 14 июня в его приемной обнаружили незаконное подслушивающее устройство. О данном случае было сообщено в полицию, однако реакции пока нет.

Предприниматели, волонтеры, люди, которые вкладывают ресурсы в родной город – в очередной раз попали под пристальный надзор Службы безопасности. А все потому, что мы являемся ближайшим окружением Анатолия Бондаренко. По нашей информации, с понедельника, как в "Деликате", так и в наших домах планируют провести обыски. Уже сейчас нам известно, что в кабинетах руководителей сети установлено "прослушку", также шпионят за нашим передвижением", – сообщил Дискант.

По его словам, это похоже на то давление, что оказывалось на "неугодный" бизнес в Черкассах во времена губернатора Сергея Тулуба и Партии регионов.

"Батькивщиновцы" связывают давление на них в связи с оппозиционной позицией Анатолия Бондаренко, которого президент публично назвал фигурантом уголовных дел и "бандитом".

Напомним, вчера, 24 июня, городской совет Черкасс не смогла уволить заместителя мэра Бондаренко Людмилу Бордунос.