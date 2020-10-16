Опитування Зеленського підтримують менше половини українців - РЕЙТИНГ

40% громадян України нічого не знають про ідею президента

40% громадян України нічого не знають про ідею президента

Фото: Офіс президента

42% українців позитивно ставляться до ідеї президента Володимира Зеленського провести опитування під час місцевих виборів 25 жовтня.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Негативно до цього ставляться 22% опитаних громадян, 33% – нейтрально.

60% знають, що президент Зеленський оголосив проведення всенародного опитування у день виборів 25 жовтня (25% заявили, що добре знають про це, 35% – щось чули). 40% нічого про це не знають”, - йдеться в повідомленні.

Соціологи зазначають, що відносно вищий рівень обізнаності про ініціативу Зеленського серед мешканців міст та старшого населення.

Відносно краще підтримують цю ідею мешканці південно-східних регіонів країни, жителі сіл та малих міст, виборці партії "Слуга народу". Негативно настроєні до цієї ініціативи найстарші опитані та виборці партії "Європейська солідарність”, - повідомляють у "Рейтингу”.

Опитування проводилося серед 5 тисяч респондентів віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не більше 1.4%.

Нагадаємо, "Слуга народу” не проходить до облради та міськради Львова — опитування.