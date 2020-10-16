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16 октября 2020, 16:19 3

Кандидат в мэры Черновцов от "Слуги народа" предложил шестой пункт в опросе Зеленского

16 октября 2020, 16:19 3
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Предлагаемый Виталием Другановским вопрос касается исключительно Буковины
Предлагаемый Виталием Другановским вопрос касается исключительно Буковины
Фото из открытых источников
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Кандидат в мэры Черновцов от партии "Слуга народа" Виталий Другановский предложил жителям области ответить на вопрос о том, хотят ли они, чтобы Буковина получила статус свободной экономический зоны.

Об этом он сказал во время прямого эфира на Facebook, информирует RegioNews.

Кандидат в мэры предложил включить шестым пунктом в анкету опроса населения, который состоится 25 октября, такой вопрос: "Поддерживаете ли вы создание в Черновицкой области свободной экономической зоны "Черновцы"?".

Кроме необходимости привлечения инвестиций на Донбасс, я хочу предложить вам обратить внимание на проблемы и состояние экономики Буковины. Так как Черновцы первыми в Украине приняли на себя удар коронавируса COVID-19 и больше всего пострадал от этой пандемии именно мой город, то экономика региона находится в крайне тяжелом состоянии", – обратился Другановский к президенту Владимиру Зеленскому.

Кандидат в мэры спрогнозировал, что восстановление от удара по экономике регион будет проходить десятилетиями, если не ввести специальный инвестиционный режим хотя бы на 5-10 лет. Этого времени должно хватить на завершение стратегических объектов и создание своей "кремниевой долины". Виталий Другановский считает, что в противном случае Черновцы станут "городом обанкротившихся предпринимателей".

Восстановление экономики нашего города после завершения пандемии, без специального инвестиционного режима, будет происходить в течение десятилетий. Если не принять срочных мер, Черновцы рискуют "прославиться" как город обанкротившихся предпринимателей", – добавил он.

Напомним, ранее глава "Слуг народа" на Буковине Другановский заявил президенту о необходимости сменить мэра Черновцов .

опрос Черновцы Буковина Слуга народа мэр Кандидат Другановський Виталий
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