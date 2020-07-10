Очільник "Слуг народу" на Буковині Другановський заявив президенту про необхідність змінити мера Чернівців

Віталій Другановський вважає,що треба "міняти мера і більшість в міській раді"

Віталій Другановський вважає,що треба "міняти мера і більшість в міській раді"

Фото: Віталій Другановський Facebook

Голова Чернівецької обласної організації «Слуги народу» переконаний, що Чернівці – єдине місто у західному регіоні, де «Слуги» можуть отримати свого мера.

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Віталія Другановського у Facebook, ІА АСС та телеканал TVA.

Зокрема, керівник "Зе-Команди" на Буковині у соцмережах описав візит глави держави до обласного осередку партії і зміст своєї розмови із Зеленським:

Не знав як пояснити президенту занедбаність міста без жорстких епітетів. На запитання президента, що треба робити для виправлення ситуаціі, відповів просто і конкретно: "Потрібно міняти мера і більшість у міськраді!". На цьому і зійшлися", – повідомив керівник обласного осередку "Слуги народу".

Надзвичайно радіємо можливості зустріти Президента України в нашому партійному офісі. Це місце для нашої команди -... Опубліковано Vitaliy Druganovskiy Четвер, 9 липня 2020 р.

Сьогодні ж , під час пресконференції, організованої Чернівецьким обласним осередком партії "Слуга народу", Другановський повідомив журналістам, що президент особисто взяв під свій контроль представлення і висування кандидатів у мери, а прізвища кандидатів у регіонах будуть відомі на початку серпня.

Другановський не заперечив і своїх амбіцій на наступних виборах:

Так, у мене є амбіції. Я готовий з такою командою та за підтримки наших народних депутатів йти в місцеву політику, чому б і не на мера. Чернівці електорально важливі для президента та нашої політичної сили загалом. Тому що це - чи не єдине місто західного регіону, де "Слуга народу" може отримати свого мера. Рейтинги інших міських голів - за 50%, а в Чернівцях через бездіяльність нинішньої міської ради люди готові до змін".

Чинний мер Чернівців Олексій Каспрук, коментуючи візит президента, заявив, що президента максимально "відгородили" від реального стану речей у області і в місті.

Для мене, напевно, це нонсенс, коли президент, прибуваючи в обласний центр, ОДА зробила все, щоб він з міським головою не спілкувався. Я розумію, що я би говорив про ті проблеми, які не вирішуються, або які не можуть бути вирішені навмисне або ненавмисне представниками влади", – сказав міський голова Чернівців.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, на сайті Чернівецької облради з’явився проект рішення щодо недовіри голові ОДА Осачуку