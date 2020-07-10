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10 липня 2020, 17:49 3

Очільник "Слуг народу" на Буковині Другановський заявив президенту про необхідність змінити мера Чернівців

10 липня 2020, 17:49 3
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Віталій Другановський вважає,що треба "міняти мера і більшість в міській раді"
Віталій Другановський вважає,що треба "міняти мера і більшість в міській раді"
Фото: Віталій Другановський Facebook
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Голова Чернівецької обласної організації «Слуги народу» переконаний, що Чернівці – єдине місто у західному регіоні, де «Слуги» можуть отримати свого мера.

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Віталія Другановського у Facebook, ІА АСС та телеканал TVA.

Зокрема, керівник "Зе-Команди" на Буковині у соцмережах описав візит глави держави до обласного осередку партії і зміст своєї розмови із Зеленським:

Не знав як пояснити президенту занедбаність міста без жорстких епітетів. На запитання президента, що треба робити для виправлення ситуаціі, відповів просто і конкретно: "Потрібно міняти мера і більшість у міськраді!". На цьому і зійшлися", – повідомив керівник обласного осередку "Слуги народу".

Надзвичайно радіємо можливості зустріти Президента України в нашому партійному офісі. Це місце для нашої команди -...

Опубліковано Vitaliy Druganovskiy Четвер, 9 липня 2020 р.

Сьогодні ж , під час пресконференції, організованої Чернівецьким обласним осередком партії "Слуга народу", Другановський повідомив журналістам, що президент особисто взяв під свій контроль представлення і висування кандидатів у мери, а прізвища кандидатів у регіонах будуть відомі на початку серпня.

Другановський не заперечив і своїх амбіцій на наступних виборах:

Так, у мене є амбіції. Я готовий з такою командою та за підтримки наших народних депутатів йти в місцеву політику, чому б і не на мера. Чернівці електорально важливі для президента та нашої політичної сили загалом. Тому що це - чи не єдине місто західного регіону, де "Слуга народу" може отримати свого мера. Рейтинги інших міських голів - за 50%, а в Чернівцях через бездіяльність нинішньої міської ради люди готові до змін".

Чинний мер Чернівців Олексій Каспрук, коментуючи візит президента, заявив, що президента максимально "відгородили" від реального стану речей у області і в місті.

Для мене, напевно, це нонсенс, коли президент, прибуваючи в обласний центр, ОДА зробила все, щоб він з міським головою не спілкувався. Я розумію, що я би говорив про ті проблеми, які не вирішуються, або які не можуть бути вирішені навмисне або ненавмисне представниками влади", – сказав міський голова Чернівців.

Створили інформаційний вакуум та показали гарну картинку. Про що Зеленському не розповіли під час візиту на Буковину

Створили інформаційний вакуум та показали гарну картинку. Про що Зеленському не розповіли під час візиту на Буковину

Опубліковано ТВА / TVA Четвер, 9 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, на сайті Чернівецької облради з’явився проект рішення щодо недовіри голові ОДА Осачуку

вибори Володимир Зеленський Чернівці Слуга народа мер президент горсовет Каспрук Олексій Кандидат Другановський Віталій
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