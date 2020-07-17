Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців

У суді розглянули касаційну скаргу Чернівецької міської ради та її секретаря Василя Продана щодо законності поновлення Олексія Каспрука на посаді

У суді розглянули касаційну скаргу Чернівецької міської ради та її секретаря Василя Продана щодо законності поновлення Олексія Каспрука на посаді

Сьогодні, 17 липня, Верховний суд України скасував рішення про поновлення Олексія Каспрука на посаді мера та відправив справу на повторний розгляд Чернівецького окружного адміністративного суду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Касаційного адміністративного суду.

Мера відсторонили з посади на період нового розгляду цієї справи Чернівецьким окружним адміністративним судом.

Нагадаємо, міського голову більшістю голосів депутати міськради усунули наприкінці липня 2018 року. Відтак, Олексій Каспрук звернувся до Чернівецького окружного адміністративного суду, який визнав звільнення міського голови незаконним. Відбулося це у квітні 2019 року.

Потім Каспрук та Продан одночасно звернулися до Сьомого адміністративного апеляційного суду у Вінниці. Міський голова оскаржував твердження в судовому рішенні про те, що секретар не мав особистого інтересу. Своєю чергою, Василь Продан оскаржував поновлення Олексія Каспрука на посаді.

Вінницький суд залишив без змін рішення Чернівецького окружного адміністративного суду. Після цього Василь Продан продовжив оскаржувати законність поновлення Олексія Каспрука у Вищому суді.

Нагадаємо, раніше очільник "Слуг народу" на Буковині Другановський заявив президенту про необхідність змінити мера Чернівців .