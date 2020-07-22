"Слуга народу" Скічко розповів про можливість легалізації зброї в Україні

Легалізація зброї може мати фатальні наслідки, але закон про її обіг має бути

Легалізація зброї може мати фатальні наслідки, але закон про її обіг має бути

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Скічко, відповідаючи на запитання, чи варто забезпечити вільний доступ українцям до зброї, якщо органи правопорядку не мають змоги повсякчас забезпечувати збереження життя людей, зазначив, що легалізація зброї за прикладом США несе фатальні наслідки, але чіткий закон про обіг зброї має бути.

Як передає RegioNews, про це він заявив в ефірі програми "HARD з Влащенко" на телеканалі ZIK. В цьому питанні я схиляюсь до того, що має бути закон про обіг зброї, але зброя має бути не такою доступною для людей, тобто вона має мати обмежений доступ. Відповідно має бути підвищена відповідальність за зберігання незаконної зброї", - зазначив нардеп. На думку нардепа, отримання зброї не може бути простим, коли приходиш в магазин та приносиш медичну довідку, яку можна купити за гроші в лікарні: "До тих пір, поки існують такі прецеденти, це означає, що будь-хто може піти і купити зброю". "З приводу того, що закон про зброю необхідний, я вважаю, що так. Потрібно підвищувати відповідальність за незаконне зберігання зброї", - резюмував нардеп. Раніше повідомлялося, що Олександр Скічко підтвердив, що є одним з кандидатів на посаду міського голови Черкас.

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