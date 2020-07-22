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22 липня 2020, 16:35 2

На Львівщині об`єдналися НРУ та Радикальна партія Ляшка

22 липня 2020, 16:35 2
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Політичні сили разом йтимуть на місцеві вибори
Політичні сили разом йтимуть на місцеві вибори
Фото: 4studio
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“Народний рух України” та “Радикальна партія Олега Ляшка” оголосили про об’єднання своїх політичних сил перед місцевими виборами.

Про це пише RegioNews з посиланням на 4studio.

Про об`єднання представники обох політичних сил заявили під час прес-конференції.

Обов’язковою умовою було те, що базовою партією буде "Народний рух України. Тому ми раді повідомити вам, що наші політичні сили на Львівщини об’єднуються під прапорами "Народний Рух України”, – сказав перший заступник голови Львівської обласної ради Богдан Гагалюк.

Гагалюк додав, нове об`єднання відстоюватиме свої проукраїнські позиції.

Пресконференція щодо об'єднання політичних сил Львівщини під прапором Народного Руху України Роман Филипів Богдан Гагалюк Микола Іщук

Опубліковано Народний Рух України Львівщина Середа, 22 липня 2020 р.

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вибори Львівщина Кандидат радикальна партія НРУ
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