Секретар Чернівецької міськради Продан оскаржує поновлення на посаді мера Каспрука

Василь Продан подав касаційну скаргу до Верховного суду

Василь Продан подав касаційну скаргу до Верховного суду

Фото: Ігор Константинюк

У Верховному суді України розглядається касаційна скарга Чернівецької міської ради та її секретаря Василя Продана про визнання протиправним і скасування рішення про поновлення на посаді міського голови Чернівців Олексія Каспрука та виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу ТВА, пише RegioNews.

Я так розумію що суд першої інстанції визначив і апеляційний погодився, що депутатам непритаманно оцінювати дії міського голови. Натомість це не відповідає дійсності, натомість у судовому порядку є різночитання норм законів”, - каже представник Чернівецької міськради Анатолій Попов.

Щодо процедурних порушень під час голосування про дострокове припинення повноважень міського голови, Попов заявив, що те, що порушення процедури голосування, не означає, що рішення про припинення повноважень незаконне.

Нам досі не зрозуміло, які підстави були для припинення повноважень. Ніхто із суддів не поставив під сумнів повноваження ради припиняти повноваження, натомість не були названі ці підстави. Міськрада допустила низку істотний процедурних порушень: окрім неназваних мотивів, не весь проект рішення був опублікований, не було інформації про виконавця і те, ким вноситься проект. Експертиза юридичним управлінням не була проведена, що недопустимо”, - коментує представниця міського голови Марія Поляк.



"Зважаючи на суспільний резонанс цього процесу, окружний суд у Чернівцях слухав справу колегіально, так само у 7-му апеляційному було кілька засідань – тому переконаний що судді двох інстанцій дуже грунтовно дослідили всі матеріали”, - прокоментував Олексій Каспрук.

Верховний суд України. Продан оскаржує поновлення на посаді мера Чернівців Каспрука. Опубліковано ТВА / TVA Понеділок, 13 липня 2020 р.

Як раніше повідомлялося, у липні 2018 року Чернівецька міська рада достроково припинила повноваження міського голови Чернівців Олексія Каспрука.



У квітні 2019 року Чернівецький окружний адміністративний суд визнав незаконною відставку Каспрука, після чого посадовець був відновлений на посаді.



Пізніше мер подав апеляційну заяву не це рішення, оскільки він не погодився із твердженням в судовому рішенні про те, що Продан не мав конфлікту інтересів під час голосування за відставку Каспрука.



Також апеляційну скаргу подав Василь Продан, в якій він просив скасувати рішення Чернівецького окружного адміністративного суду про відновлення Каспрука на посаді мера.



Зрештою, в листопаді 2019 року Сьомий адміністративний апеляційний суд міста Вінниця залишив без змін рішення суду першої інстанції.

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