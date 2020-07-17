Фельдман заявив про участь у виборах мера Харкова від ОПЗЖ

Фракція партії в Раді підтримала кандидата

Фракція партії в Раді підтримала кандидата

Фото: з відкритих джерел

На вибори мера Харкова від партії "Опозиційна платформа - За життя" піде Олександр Фельдман. Фракція партії у Верховній Раді одноголосно підтримала висунення кандидата.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на персональний сайт політика.

Для мене участь у виборах Харківського міського голови – велика відповідальність. Харкову потрібне повне перезавантаження. В нашому місті не може і не повинно бути мера-царя, від ставлення або немилості якого залежать доля підприємств, компаній, доля людей", - заявив політик.

За його словами, у харків'ян насамперед повинен бути шанс на чесну владу, яка поважає людей.

"Дуже сподіваюся, що майбутні вибори в Харкові не стануть боротьбою рейтингів, маніпуляцій, а конкуренцією підходів, програм і стратегій розвитку міста. Важливо, щоб це не було боротьбою за владу, за крісло, за тотальний контроль над містом", - підсумував він.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.