На мера Самбора склали протокол за порушення карантину

Окрім мера покарали керівника Самбірського міського відділу освіти

Окрім мера покарали керівника Самбірського міського відділу освіти

фото: Самбірська міська рада в Facebook

У Самборі поліцейські склали адміністративні протоколи на чиновників міськради за проведення масових заходів з порушенням карантинних вимог

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Львівської області, пише Regionews.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили повідомлення про захід, проведений з порушенням карантинних вимог. Виявилося, що на своїй сторінці у Facebook чиновники Самбірської міської ради виклали фото урочистостей з нагоди відкриття нового приміщення управління освіти.

Окрім мера Самбора Юрія Гамара і керівника міського відділу освіти Любові Войтко, на заході були присутні ще понад 30 людей. Більш того, на відкриття запросили священика, щоб той освятив нове приміщення.

Присутні зібралися у закритому приміщенні без масок, не дотримувалися соціальної дистанції та інших карантинних обмежень.

На організатора заходу – керівника відділу освіти Самбірської міської ради та голову міськради поліцейські склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

Санкція статті передбачає покарання – штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян, а на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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