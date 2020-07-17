09:46  17 липня
В Україні кількість одужавших за добу від COVID-19 перевищила кількість нових інфікованих
16:47  17 липня
Шмигаль провів нараду через забруднення сміттям прикордонних річок
08:19  17 липня
Ситуація на Донбасі: за добу поранили чотирьох українських військових
UA | RU
UA | RU
17 липня 2020, 16:39

На мера Самбора склали протокол за порушення карантину

17 липня 2020, 16:39
Читайте также на русском языке
Окрім мера покарали керівника Самбірського міського відділу освіти
Окрім мера покарали керівника Самбірського міського відділу освіти
фото: Самбірська міська рада в Facebook
Читайте также
на русском языке

У Самборі поліцейські склали адміністративні протоколи на чиновників міськради за проведення масових заходів з порушенням карантинних вимог

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Львівської області, пише Regionews.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили повідомлення про захід, проведений з порушенням карантинних вимог. Виявилося, що на своїй сторінці у Facebook чиновники Самбірської міської ради виклали фото урочистостей з нагоди відкриття нового приміщення управління освіти.

Окрім мера Самбора Юрія Гамара і керівника міського відділу освіти Любові Войтко, на заході були присутні ще понад 30 людей. Більш того, на відкриття запросили священика, щоб той освятив нове приміщення.

Присутні зібралися у закритому приміщенні без масок, не дотримувалися соціальної дистанції та інших карантинних обмежень.

На організатора заходу – керівника відділу освіти Самбірської міської ради та голову міськради поліцейські склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

Санкція статті передбачає покарання – штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян, а на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, У Ніжині на чернігівщині партія мера Атрошенка влаштувала концерт під час карантину

карантин поліція мер Львівщина порушення освіта штраф Самбір
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Гео Лерос вважає, що Верещук – хороший вибір, але для Кличка
17 липня 2020, 15:56
В Ужгороді зять ексчиновника МВС на BMW протаранив карету швидкої
17 липня 2020, 15:28
У двір нардепа Розенблата кинули гранату
17 липня 2020, 14:16
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Іван Галунга
Всі блоги »