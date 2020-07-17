09:46  17 липня
В Україні кількість одужавших за добу від COVID-19 перевищила кількість нових інфікованих
16:47  17 липня
Шмигаль провів нараду через забруднення сміттям прикордонних річок
08:19  17 липня
Ситуація на Донбасі: за добу поранили чотирьох українських військових
UA | RU
UA | RU
17 липня 2020, 15:56 3

Гео Лерос вважає, що Верещук – хороший вибір, але для Кличка

17 липня 2020, 15:56 3
Читайте также на русском языке
Нардеп оцінив результат внутрішньопартійних праймеріз "Слуги народу"
Нардеп оцінив результат внутрішньопартійних праймеріз "Слуги народу"
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Гео Лерос вважає, що таким чином Андрій Єрмак «злив Київ» на користь чинного мера Віталія Кличка.

Про це народний депутат написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.

Гео Лерос відкрито натякнув, що Верещук – відверто слабкий вибір противника для чинного мера Києва Віталія Кличка.

Я вважаю, Верещук – хороший вибір!

Хороший вибір для Кличка.

P.S. Зеленський сказав, що не знає Комарницького і в Києві немає "смотрящих".

Я би запитав у Тищенка, звідки взявся київський офіс "Слуг народу" з ремонтом на Московській.

Думаю, що варто познайомитися, бо незрозуміло, на яких умовах Єрмак злив Київ", - поділився думками Гео Лерос.

Я считаю, Верещук - хороший выбор! Хороший выбор для Кличка. P.S. Зеленский сказал, что не знает комарницкого и в Киеве...

Опубліковано Geo Leros Четвер, 16 липня 2020 р.

Пізніше, у соцмережі з`явився ще один пост Гео Лероса, в якому він написав, що аргумент "Верещук вже була мером міста" не є переконливим:

Аргумент, який важливо сказати про Ірину, що вона керувала містом, - сказав Зеленський про Верещук, яка була мером Рава-Руська.

Рава-Руська - 8 тис населення. Це меньше ніж працівників в Київському метрополітені, - зауважив нардеп.

До свого допису він приклав скріншот з Вікіпедії, на якому зазначена кількість жителів Рави -Руської на Львівщині.

"...аргумент, який важливо сказати про Ірину, що вона керувала містом", - сказав Зеленський про Верещук, яка була мером...

Опубліковано Geo Leros Четвер, 16 липня 2020 р.

Нагадаємо, вчора Ірина Верещук перемогла у праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу".

Ірина Верещук Гео Лерос Андрій Єрмак вибори Київ мер Кандидат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У партії "Голос" розглядають 2 кандидатури на посаду мера Києва
17 липня 2020, 15:49
Депутати Львівської обласної ради ухвалили звернення щодо захисту української мови
17 липня 2020, 15:32
Радник Кличка Бахматов написав заяву про звільнення
17 липня 2020, 15:17
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Іван Галунга
Всі блоги »