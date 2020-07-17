Гео Лерос вважає, що Верещук – хороший вибір, але для Кличка

Нардеп оцінив результат внутрішньопартійних праймеріз "Слуги народу"

Нардеп оцінив результат внутрішньопартійних праймеріз "Слуги народу"

Фото з відкритих джерел

Гео Лерос вважає, що таким чином Андрій Єрмак «злив Київ» на користь чинного мера Віталія Кличка.

Про це народний депутат написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.

Гео Лерос відкрито натякнув, що Верещук – відверто слабкий вибір противника для чинного мера Києва Віталія Кличка.

Я вважаю, Верещук – хороший вибір! Хороший вибір для Кличка. P.S. Зеленський сказав, що не знає Комарницького і в Києві немає "смотрящих". Я би запитав у Тищенка, звідки взявся київський офіс "Слуг народу" з ремонтом на Московській. Думаю, що варто познайомитися, бо незрозуміло, на яких умовах Єрмак злив Київ", - поділився думками Гео Лерос.

Я считаю, Верещук - хороший выбор! Хороший выбор для Кличка. P.S. Зеленский сказал, что не знает комарницкого и в Киеве... Опубліковано Geo Leros Четвер, 16 липня 2020 р.

Пізніше, у соцмережі з`явився ще один пост Гео Лероса, в якому він написав, що аргумент "Верещук вже була мером міста" не є переконливим:

Аргумент, який важливо сказати про Ірину, що вона керувала містом, - сказав Зеленський про Верещук, яка була мером Рава-Руська. Рава-Руська - 8 тис населення. Це меньше ніж працівників в Київському метрополітені, - зауважив нардеп.

До свого допису він приклав скріншот з Вікіпедії, на якому зазначена кількість жителів Рави -Руської на Львівщині.

"...аргумент, який важливо сказати про Ірину, що вона керувала містом", - сказав Зеленський про Верещук, яка була мером... Опубліковано Geo Leros Четвер, 16 липня 2020 р.

Нагадаємо, вчора Ірина Верещук перемогла у праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу".