Гео Лерос вважає, що Верещук – хороший вибір, але для Кличка
Гео Лерос вважає, що таким чином Андрій Єрмак «злив Київ» на користь чинного мера Віталія Кличка.
Про це народний депутат написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.
Гео Лерос відкрито натякнув, що Верещук – відверто слабкий вибір противника для чинного мера Києва Віталія Кличка.
Я вважаю, Верещук – хороший вибір!
Хороший вибір для Кличка.
P.S. Зеленський сказав, що не знає Комарницького і в Києві немає "смотрящих".
Я би запитав у Тищенка, звідки взявся київський офіс "Слуг народу" з ремонтом на Московській.
Думаю, що варто познайомитися, бо незрозуміло, на яких умовах Єрмак злив Київ", - поділився думками Гео Лерос.
Я считаю, Верещук - хороший выбор! Хороший выбор для Кличка. P.S. Зеленский сказал, что не знает комарницкого и в Киеве...Опубліковано Geo Leros Четвер, 16 липня 2020 р.
Пізніше, у соцмережі з`явився ще один пост Гео Лероса, в якому він написав, що аргумент "Верещук вже була мером міста" не є переконливим:
Аргумент, який важливо сказати про Ірину, що вона керувала містом, - сказав Зеленський про Верещук, яка була мером Рава-Руська.
Рава-Руська - 8 тис населення. Це меньше ніж працівників в Київському метрополітені, - зауважив нардеп.
До свого допису він приклав скріншот з Вікіпедії, на якому зазначена кількість жителів Рави -Руської на Львівщині.
"...аргумент, який важливо сказати про Ірину, що вона керувала містом", - сказав Зеленський про Верещук, яка була мером...Опубліковано Geo Leros Четвер, 16 липня 2020 р.
Нагадаємо, вчора Ірина Верещук перемогла у праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу".