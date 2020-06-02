Відстороненому голові Чернівецької облради Мунтяну продовжили зобов`язання до 1 серпня

Слідство у справі отримання хабаря Іваном Мунтяном досі не завершене

Фото: molbuk.com

Слідство у справі отримання хабаря Іваном Мунтяном досі не завершене

Про це ВАКС інформує на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Слідча суддя ВАКС продовжила строк дії обов'язків, покладених на голову Чернівецької обласної ради, до 1 серпня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, суду; не відлучатися із Чернівців та Чернівецької області без їхнього дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваним та свідками; здати на зберігання до Управління ДМС у Чернівецькій області всі свої паспорти та документи для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, у липні минулого року голова Чернівецької облради Іван Мунтян висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тисяч доларів США.

Прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.

Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.

Іван Мунтян вніс за себе гроші, хоча перед тим подав до суду апеляцію рішення про заставу.

19 лютого суд залишив на посаді голову Чернівецької облради Івана Мунтяна, але 28 лютого змінив рішення.

Досудове розслідування справи про отримання хабара головою Чернівецької облради Іваном Мунтяном триватиме до 4 серпня 2020 року.