Голова Чернівецької облради Іван Мунтян вніс 10 мільйонів застави
Голова Чернівецької облради Іван Мунтян, якого звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів та отриманні 180 тисяч доларів хабара, вніс гроші, хоча ще вчора його адвокати подали апеляцію на рішення про заставу
Голова Чернівецької облради Іван Мунтян, якого звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів та отриманні 180 тисяч доларів хабара, вніс гроші, хоча ще вчора його адвокати подали апеляцію на рішення про заставу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прессекретаря ВАКС Олесю Чемерис.
Сьогодні, 18 лютого голова Чернівецької облради вніс понад 10 млн грн застави", - йдеться у повідомленні.
Також повідомили, що станом на 18:00 18 лютого досі триває засідання щодо розгляду клопотання про можливе відсторонення голови Чернівецької обласної ради від займаної посади.
Джерело: https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/ivan-muntyan-vnis-10-milyoniv-griven-zastavi-za-rishennyam-sudu-55062. Сайт http://acc.cv.ua/
Нагадаємо, прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.
Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.
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