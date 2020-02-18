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18 лютого 2020, 18:14 6

Голова Чернівецької облради Іван Мунтян вніс 10 мільйонів застави

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18 лютого 2020, 18:14 6
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Голова Чернівецької облради Іван Мунтян, якого звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів та отриманні 180 тисяч доларів хабара, вніс гроші, хоча ще вчора його адвокати подали апеляцію на рішення про заставу
Голова Чернівецької облради Іван Мунтян, якого звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів та отриманні 180 тисяч доларів хабара, вніс гроші, хоча ще вчора його адвокати подали апеляцію на рішення про заставу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прессекретаря ВАКС Олесю Чемерис.

Сьогодні, 18 лютого голова Чернівецької облради вніс понад 10 млн грн застави", - йдеться у повідомленні.

Також повідомили, що станом на 18:00 18 лютого досі триває засідання щодо розгляду клопотання про можливе відсторонення голови Чернівецької обласної ради від займаної посади.

Джерело: https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/ivan-muntyan-vnis-10-milyoniv-griven-zastavi-za-rishennyam-sudu-55062. Сайт http://acc.cv.ua/

Нагадаємо, прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.

Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.


#корупція #Чернівецька обласна рада #Іван Мунтян
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