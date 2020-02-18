Голова Чернівецької облради Іван Мунтян вніс 10 мільйонів застави

Голова Чернівецької облради Іван Мунтян, якого звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів та отриманні 180 тисяч доларів хабара, вніс гроші, хоча ще вчора його адвокати подали апеляцію на рішення про заставу

Голова Чернівецької облради Іван Мунтян, якого звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів та отриманні 180 тисяч доларів хабара, вніс гроші, хоча ще вчора його адвокати подали апеляцію на рішення про заставу

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