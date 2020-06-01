Став відомий склад Нацради з антикорупційної політики

Володимир Зеленський очолив Нацраду

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Володимир Зеленський очолив Нацраду

Президент України затвердив персональний склад Національної ради з питань антикорупційної політики. До цього складу входять глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Служби безпеки України Іван Баканов та інші.

Відповідний указ опублікований на сайті ОП, передає RegioNews.

Також Зеленський вніс зміни до Положення про Національну раду з питань антикорупційної політики, зазначивши наступне:

Нацрада утворюється у складі голови, заступника голови та інших членів, які беруть участь у його роботі на громадських засадах;

головою Національної ради є Президент України, заступником голови - керівник Офісу Президента України.

Весь склад Нацради антикорупційної політики виглядає так:

Володимир Зеленський - президент України, голова Національної ради,

Андрій Єрмак - керівник ОП, заступник голови Національної ради,

Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ,

Іван Баканов - голова Служби безпеки України,

Андрій Боровик - виконавчий директор громадської організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна" (за згодою),

Ірина Венедиктова - генеральний прокурор україни (за згодою),

Андрій Гундер - президент Американської торговельної палати в Україні (за згодою),

Олексій Данилов - секретар Ради національної безпеки і оборони України,

Анна Дерев'янко - виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (за згодою),

Сергій Іонушас - заступник голови Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),

Андрій Костін - голова Комітету Верховної ради України з питань правової політики (за згодою),

Олексія Любченка - голова Державної податкової служби України,

Сергій Марченко - міністр фінансів України,

Роман Машовець - заступник керівника ОП,

Денис Монастирський - голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),

Ігор Муратов - заступник директора департаменту забезпечення митного оформлення Державної митної служби України,

Олександр Новіков - голова Національного агентства з питань запобігання корупції,

Валерій Пацкан - голова Рахункової палати (за згодою),

Анастасія Радіна - голова Комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики (за згодою),

Дмитро Разумков - голова Верховної Ради України (за згодою),

Марчін Свєнчіцкі - бізнес-омбудсмен (за згодою),

Артем Ситник - директор Національного антикорупційного бюро України,

Андрій Смирнов - заступник керівника ОП,

Олександр Соколов - заступник директора Державного бюро розслідувань,

Сергій Солодченко - перший заступник голови Державної фіскальної служби,

Руслан Стефанчук - перший заступник голови Верховної Ради України (за згодою),

Ігор Уманський - радник керівника ВП (поза штатом)

Микола Хавронюк - директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ (за згодою),

Назар Холодниський - заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (за згодою),

Ігор Черкаський - голова Державної служби фінансового моніторингу України,

Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій України,

Галина Янченко - заступник голови Комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики (за згодою)

Нагадаємо, Нацрада з питань антикорупційної політики займається підготовкою та поданням президенту пропозицій щодо антикорупційної стратегії, здійснює аналіз стану протидії корупції, оцінює стан рекомендацій міжнародних організацій щодо запобігання корупції.

Раніше повідомлялося, що свої декларації показали президент України Володимир Зеленський, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, спікер парламенту Дмитро Разумков.