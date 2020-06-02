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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
02 июня 2020, 10:10 4

Отстраненному председателю Черновицкого облсовета Мунтяну продолжили обязательства до 1 августа

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02 июня 2020, 10:10 4
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Следствие по делу получения взятки Иваном Мунтяном до сих пор не завершено
Фото: molbuk.com
Следствие по делу получения взятки Иваном Мунтяном до сих пор не завершено

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязательств, возложенных на председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, до 1 августа.

Об этом ВАКС информирует на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Следователь судья ВАКС продлила срок действия обов'обязанностей, возложенных на председателя Черновицкого областного совета, до 1 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он обязан прибывать за каждой требованием к следователя (детектива), прокурора, суда; не отлучаться из Черновцов и Черновицкой области без их разрешения; сообщать об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями; сдать на хранение в Управления ДМС в Черновицкой области все свои паспорта и документы для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним, в июле прошлого года председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян высказал просьбу одному из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранителями задокументирован факт получения должностным лицом части оговоренных денежных средств, а именно 180 тысяч долларов США.

Прокурори требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.

Однако антикоррупционный суд назначил должностному лицу 10 млн грн залога, возложив на него ряд зобов'язань.

Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию решение о залог.

19 февраля суд оставил на посту председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна, но 28 февраля изменил решение.

Досудебное расследование дела о получении взятки председателем Черновицкого облсовета Иваном Мунтяном продлится до 4 августа 2020 года.


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