Суд залишив на посаді голову Чернівецької облради Івана Мунтяна

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють Івана Мунтяна у вимаганні 400 та отриманні 180 тисяч доларів хабара

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють Івана Мунтяна у вимаганні 400 та отриманні 180 тисяч доларів хабара

Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ВАС.

Детектив і прокурор просили суд відсторонити Мунтяна від посади на два місяці, оскільки той може її нібито використати для перешкоджання слідству. Зокрема, підозрюваний нібито може незаконно впливати на свідків у справі; знищити, спотворити або приховати речі та документи, важливі для слідства.



Вивчивши клопотання, слідчий суддя Тимур Хамзін відмовив у його задоволенні.

Нагадаємо, прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.

Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.

Учора Іван Мунтян вніс за себе гроші, хоча перед тим подав до суду апеляцію рішення про заставу.