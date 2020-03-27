Справу голови Чернівецької облради Івана Мунтяна розслідуватимуть ще півроку
Про це повідомили на сторінці ВАКС у Facebook, пише RegioNews.
Вищий антикорупційний суд на прохання прокуратури продовжив строк досудового розслідування у справі голови Чернівецької облради Івана Мунтяна та бізнесмена Юрія Кушніра.
"У п’ятницю, 27 березня 2020 року, слідча суддя Вищого антикорупційного суду розглянула клопотання щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ексголови Чернівецької обласної ради та бізнесмена. Суддя ухвалила продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 4 серпня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у липні минулого року голова Чернівецької облради Іван Мунтян висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тисяч доларів США.
Прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.
Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.
Іван Мунтян вніс за себе гроші, хоча перед тим подав до суду апеляцію рішення про заставу.
19 лютого суд залишив на посаді голову Чернівецької облради Івана Мунтяна, але 28 лютого змінив рішення.
- 19:08 27 березня На Донбасі бойовики здійснили п’ять обстрілів позицій ОС
- 19:00 27 березня В Івано-Франківську зафіксували ще 10 випадків COVID-19
- 18:51 27 березня Мирна мешканка поранена під обстрілом бойовиків в Донецькій області
- 18:48 27 березня Справу голови Чернівецької облради Івана Мунтяна розслідуватимуть ще півроку
- 18:37 27 березня Міністрів охорони здоров'я та фінансів можуть звільнити - ЗМІ
- 18:33 27 березня У Волинській обласній лікарні не вистачає засобів захисту медиків
- 18:33 27 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 14:00 20 березня Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
- 18:38 20 березня ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"