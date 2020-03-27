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27 березня 2020, 18:48 1

Справу голови Чернівецької облради Івана Мунтяна розслідуватимуть ще півроку

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27 березня 2020, 18:48 1
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Досудове розслідування справи про отримання хабара головою Чернівецької облради Іваном Мунтяном триватиме до 4 серпня 2020 року
Фото: Сторінка Івана Мунтяна в Facebook
Досудове розслідування справи про отримання хабара головою Чернівецької облради Іваном Мунтяном триватиме до 4 серпня 2020 року

Про це повідомили на сторінці ВАКС у Facebook, пише RegioNews.

Вищий антикорупційний суд на прохання прокуратури продовжив строк досудового розслідування у справі голови Чернівецької облради Івана Мунтяна та бізнесмена Юрія Кушніра.

"У п’ятницю, 27 березня 2020 року, слідча суддя Вищого антикорупційного суду розглянула клопотання щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ексголови Чернівецької обласної ради та бізнесмена. Суддя ухвалила продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 4 серпня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні минулого року голова Чернівецької облради Іван Мунтян висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тисяч доларів США.

Прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.

Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.

Іван Мунтян вніс за себе гроші, хоча перед тим подав до суду апеляцію рішення про заставу.

19 лютого суд залишив на посаді голову Чернівецької облради Івана Мунтяна, але 28 лютого змінив рішення.



облрада Іван Мунтян
Прокуратура просить продовжити досудове розслідування у справі голови Чернівецької облради Івана Мунтяна ще на півроку
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