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23 березня 2020, 17:13 6

На Буковині створили карту приїжджих з-за кордону

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23 березня 2020, 17:13 6
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У Чернівецькій ОДА створили карту, на якій позначено скільки людей повернулося з-за кордону в кожний населений пункт області
Фото: ГК
У Чернівецькій ОДА створили карту, на якій позначено скільки людей повернулося з-за кордону в кожний населений пункт області

Про це інформує пресслужба Чернівецької ОДА, пише RegioNews.

За останні два тижні на територію Буковини з країн, де зафіксовано випадки коронавірусної інфекції, приїхали близько 1500 осіб.

В ОДА розробили онлайн-карту, на якій позначено населені пункти, куди повернулися ці люди.

Залежно від кількості тих, хто приїхав з-за кордону, населені пункти на карті марковані різними кольорами: - червоний – від 20 до 100 людей; - жовтий – від 10 до 20 людей; - зелений – від 5 до 10 людей; - синій – від 1 до 5 людей.

За станом здоров’я буковинців, котрі повернулися додому із країн, де зафіксовано поширення коронавірусу, стежать сімейні лікарі.

Нагадаємо, у Чернівцях ввели обов’язковий масковий режим і температурний скринінг.

Також у Чернівцях почали перевіряти документи у громадян.

Також в Чернівцях зупинили будівельні роботи і проїзд транзитного транспорту.

Раніше у Чернівцях на карантин закрили парки, а міська та обласна влада звернулися до президента з проханням ввести в області надзвичайний стан.

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