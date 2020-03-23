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23 березня 2020, 09:59 14

У Чернівцях ввели обов’язковий масковий режим і температурний скринінг

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23 березня 2020, 09:59 14
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Відсьогодні, 23 березня у Чернівцях запроваджено обов’язковий масковий режим в закладах торгівлі, на ринках, аптеках, банківських установах, інших об’єктах господарської діяльності, робота яких не припинена
Фото: Shutterstock
Відсьогодні, 23 березня у Чернівцях запроваджено обов’язковий масковий режим в закладах торгівлі, на ринках, аптеках, банківських установах, інших об’єктах господарської діяльності, робота яких не припинена

Про це повідомив мер міста Олексій Каспрук, пише RegioNews.

Керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування зобов’язані запровадити обов’язковий масковий режим і заборонити допуск на територію підприємств, установ та організацій працівників, відвідувачів без захисних масок.

Також відсьогодні запроваджений температурний скринінг працівників. У разі виявлення підвищеної температури тіла людей не допускатимуть до роботи.

Результати щоденного температурного скринінгу працівників необхідно буде заносити у журнал.

Міська влада рекомендує також працівникам пенсійного віку, батькам, які мають дітей до 14 років, працівникам з хронічними хворобами, вагітним, працівникам, які проживають за межами міста Чернівці, надати відпустки або перевести їх на дистанційний режим роботи, змінити режим робочого дня.

Раніше у Чернівцях на карантин закрили парки, а міська та обласна влада звернулися до президента з проханням ввести в області надзвичайний стан.

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