Село на Буковині, де виявили одразу 11 хворих на коронавірус, ізолювали
Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.
У селі ввели особливий режим в’їзду та виїзду. Сюди можна завозити тільки продукти харчування та медикаменти.
Жителям дозволено виїжджати за межі населеного пункту лише у невідкладних справах: якщо потрібна медична допомога або ж на роботу в установи, які забезпечують життєдіяльність інших міст та сіл.
Олег Банар, головний сімейний лікар Колінківців розповів, як наразі живе село. За словами медика, ситуація контрольована.
"Є певні інструкції, як ми повинні діяти. Частіше спілкуємося із пацієнтами телефоном. Якщо ж стан пацієнта важкий - лише в такому випадку людей госпіталізують. Але загалом, все в більшості по телефону вирішуємо", - сказав лікар.
Олег Банар повідомляє, що жителі Колінківців менше ходять вулицями та обмежують спілкування один із одним:
"Панічних настроїв у населення я не бачу. Час буде йти і буде збільшуватись кількість людей, які підпадають під обстеження на коронавірус. Це буде не лише в нашій області, а й в інших міста України. Але все ж таки, я думаю, що більшість людей перенесуть недугу легко".
У Колінківцях вже 11 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Першою хворобу зафіксували у буковинки, яка повернулася в село із заробітків з Італії.
"За нашим списком, в село повернулося 17-18 заробітчан. Це ті, про кого ми знаємо. Більшість з Італії, хоча є і з Польщі, Німеччини, Чехії", - говорить лікар.
Місцеві жителі з розумінням ставляться до всіх обмежень, в тому числі - і до особливого режиму в'їзду та виїзду з села.
"Такі заходи треба проводити, тому що ізоляція - це ефективний метод зупинити поширення вірусної інфекції. Так, певно, це менш зручно, але інакше не можна. Ми не можемо дозволяти людям спілкуватися у такій формі, як було раніше. Це небезпечно", - каже Олег Банар.
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