На Буковине создали карту приезжих из-за рубежа

В Черновицкой ОГА создали карту, на которой обозначено сколько людей вернулось из-за рубежа в каждый населенный пункт области

Фото: ГК

В Черновицкой ОГА создали карту, на которой обозначено сколько людей вернулось из-за рубежа в каждый населенный пункт области

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