На Буковине создали карту приезжих из-за рубежа
Об этом сообщает пресс служба Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
За последние две недели на территорию Буковины из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, приехали около 1500 человек.
В ОГА разработали онлайн-карту, на которой обозначены населенные пункты, куда вернулись эти люди.
В зависимости от количества приехавших из-за границы, населенные пункты на карте маркированы разными цветами: - красный - от 20 до 100 человек; - желтый - от 10 до 20 человек; - зеленый - от 5 до 10 человек; - синий - от 1 до 5 человек.
По состоянию здоровья буковинцев, которые вернулись домой из стран, где зафиксированы распространение коронавируса, следят семейные врачи.
Напомним, в Черновцах ввели обязательный масочный режим и температурный скрининг.
Также в Черновцах начали проверять документы у граждан.
Также в Черновцах остановили строительные работы и проезд транзитного транспорта.
Ранее в Черновцах на карантин закрыли парки, а городские и областные власти обратились к президенту с просьбой ввести в области чрезвычайное положение.
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