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23 марта 2020, 17:13 10

На Буковине создали карту приезжих из-за рубежа

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23 марта 2020, 17:13 10
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В Черновицкой ОГА создали карту, на которой обозначено сколько людей вернулось из-за рубежа в каждый населенный пункт области
Фото: ГК
В Черновицкой ОГА создали карту, на которой обозначено сколько людей вернулось из-за рубежа в каждый населенный пункт области

Об этом сообщает пресс служба Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

За последние две недели на территорию Буковины из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, приехали около 1500 человек.

В ОГА разработали онлайн-карту, на которой обозначены населенные пункты, куда вернулись эти люди.

В зависимости от количества приехавших из-за границы, населенные пункты на карте маркированы разными цветами: - красный - от 20 до 100 человек; - желтый - от 10 до 20 человек; - зеленый - от 5 до 10 человек; - синий - от 1 до 5 человек.

По состоянию здоровья буковинцев, которые вернулись домой из стран, где зафиксированы распространение коронавируса, следят семейные врачи.

Напомним, в Черновцах ввели обязательный масочный режим и температурный скрининг.

Также в Черновцах начали проверять документы у граждан.

Также в Черновцах остановили строительные работы и проезд транзитного транспорта.

Ранее в Черновцах на карантин закрыли парки, а городские и областные власти обратились к президенту с просьбой ввести в области чрезвычайное положение.

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