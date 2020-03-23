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23 березня 2020, 10:12 10

В Чернівцях зупинили будівельні роботи і проїзд транзитного транспорту

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23 березня 2020, 10:12 10
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Відсьогодні, 23 березня в Чернівцях тимчасово заборонено виконання ремонтно-будівельних робіт на усіх будівельних об’єктах, розташованих на території міста
Фото: Біржа Підприємств
Відсьогодні, 23 березня в Чернівцях тимчасово заборонено виконання ремонтно-будівельних робіт на усіх будівельних об’єктах, розташованих на території міста

Про це повідомив мер міста Олексій Каспрук, пише RegioNews.

Заборона не стосується ремонту доріг та інженерних мереж, робіт з ліквідації аварійних ситуацій, аварійно-відновлювальних робіт та невідкладних робіт на об’єктах інфраструктури.

Окрім того, заборонено в’їзд у місто транзитного транспорту. Для цього розроблять схеми об’їзду і встановлять відповідні знаки.

Нагадаємо, у Чернівцях ввели обов’язковий масковий режим і температурний скринінг.

Раніше у Чернівцях на карантин закрили парки, а міська та обласна влада звернулися до президента з проханням ввести в області надзвичайний стан.

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