В Чернівцях зупинили будівельні роботи і проїзд транзитного транспорту
Відсьогодні, 23 березня в Чернівцях тимчасово заборонено виконання ремонтно-будівельних робіт на усіх будівельних об’єктах, розташованих на території міста
Відсьогодні, 23 березня в Чернівцях тимчасово заборонено виконання ремонтно-будівельних робіт на усіх будівельних об’єктах, розташованих на території міста
Про це повідомив мер міста Олексій Каспрук, пише RegioNews.
Заборона не стосується ремонту доріг та інженерних мереж, робіт з ліквідації аварійних ситуацій, аварійно-відновлювальних робіт та невідкладних робіт на об’єктах інфраструктури.
Окрім того, заборонено в’їзд у місто транзитного транспорту. Для цього розроблять схеми об’їзду і встановлять відповідні знаки.
Нагадаємо, у Чернівцях ввели обов’язковий масковий режим і температурний скринінг.
Раніше у Чернівцях на карантин закрили парки, а міська та обласна влада звернулися до президента з проханням ввести в області надзвичайний стан.
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