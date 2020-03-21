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21 березня 2020, 10:29 36

У Чернівецькій області просять ввести надзвичайний стан

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21 березня 2020, 10:29 36
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Мер Чернівців Олексій Каспрук просить ввести в області надзвичайний стан
Фото: скрін з відео
Мер Чернівців Олексій Каспрук просить ввести в області надзвичайний стан

Про це йдеться у відеозверненні Каспрука Facebook, передає RegioNews.

Мер Чернівців Олексій Каспрук звернувся до президента Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмыгаля і секретаря РНБО Олексія Данилова з проханням ввести на території міста і області надзвичайний стан.

"Ми розуміємо величезну небезпеку того, що кількість хворих, кількість людей з підозрою буде зростати. І стосовно тих людей, які не розуміють, які безвідповідальні, треба діяти набагато жорсткіше. Ці всі інструменти влади, правоохоронним органам надасть система надзвичайного стану. Крім того, переконаний, що саме введення надзвичайного стану дозволить мобілізувати ресурси держави, регіональної влади, підприємств, установ і організацій на боротьбу з коронавірусом", - запевнив він.

Каспрук також зазначив, що в область спецрейсами продовжують повертатися буковинці, які застрягли в країнах ЄС.

Чернівецька ОДА повідомляє, що з 25 зареєстрованих випадків COVID-19 на території області 11 хворих зафіксовано в селі Колінківці Хотинського району, 7 осіб у Брусниці Кіцманського району, 1 людина у Хотині, 1 людина у Топорівцях Новоселицького району, 1 людина у Лужанах Кіцманського району, 1 людина у Чернівцях, 1 людина у Ежовцах Сторожинецького району.

Коронавірус. День 18. Підсумки.

Опубліковано Олексій Каспрук Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Нагадаємо, що Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.


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