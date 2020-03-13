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13 березня 2020, 20:57 2

У Чернівецькій області через коронавірус запроваджують надзвичайний стан

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13 березня 2020, 20:57 2
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У Чернівецькій області для запобігання поширенню коронавірусу із завтрашнього дня, 14 березня запроваджують надзвичайний стан
У Чернівецькій області для запобігання поширенню коронавірусу із завтрашнього дня, 14 березня запроваджують надзвичайний стан

Про це під час відеозвернення повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.

"Як відомо, ми маємо вже другий підтверджений випадок захворювання на коронавірус в нашій області. І тепер це не тільки на території міста Чернівців, а вже й на території одного з районів нашої області. Це спонукає і дає нам підстави для того, щоби запровадити із завтрашнього дня надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області", - сказав посадовець.

Він зазначив, що коронавірусна інфекція поширюється швидкими темпами і попросив усіх максимально зосередитись на домашніх справах.

Важливе повідомлення!

Опубліковано Сергій Осачук Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Ти часом ще 2 осіб із підозрою на коронавірус госпіталізовано сьогодні, 13 березня, до Чернівецької обласної клінічної лікарні. Про це повідомляє пресслужба ОДА.

Госпіталізовані мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де зафіксовано випадки COVID-19.

Всього, станом на 18:00 13 березня в області госпіталізовано 8 осіб із підозрою на COVID-19, - інформують у відомстві.

Після смерті хворої на коронавірус житомирянки, Чернівецька область - єдина, де зафіксовано коронавірус.

Стан чоловіка, у якого вчора, 12 березня, виявили коронавірус, стабільний. Його дружина, яка виявилась носієм вірусу, знаходиться на обсервації, під наглядом медиків. В жінки немає симптомі інфекційного захворювання. Контактних осіб встановили, вони під наглядом медиків.

Стан першого хворого, якого виявили 3 березня теж задовільний. Кашель послаблюється, температура в межах 37,6 градуса. Його дружина, яка перебуває в ізоляції, здорова, її тести на коронавірус негативні.

Хроніку коронавірусу можна прочитати тут.


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