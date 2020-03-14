В Черновцах на коронавирус проверяют женщину и двух ее детей
Об этом информируют в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы 3 человека - мать и двое детей с повышенной температурой тела.
За границей они не были, но имели контакт с лицом, вернувшимся из Италии и госпитализированым накануне с подозрением на COVID-19.
Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица.
По состоянию на 18:00 13 марта в Черновицкой области госпитализированы 8 человек с подозрением на коронавирус.
Напомним, сейчас на Буковине зарегистрировано два случая инфицирования COVID-19.
В Черновицкой области приостанавливают движение пригородных автобусов.
В Черновицкой области через коронавирус вводят режим чрезвычайной ситуации. Для предотвращения распространения коронавируса с 14 марта вводят чрезвычайное положение.
Коронавирус в Черновцах: в области начинают подворовые обходы, чтобы изолировать приезжих из-за границы.
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