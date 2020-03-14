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14 марта 2020, 13:15 30

В Черновцах на коронавирус проверяют женщину и двух ее детей

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14 марта 2020, 13:15 30
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В Черновицкой области госпитализированы 8 человек с подозрением на коронавирус
Фото иллюстративное
В Черновицкой области госпитализированы 8 человек с подозрением на коронавирус

Об этом информируют в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы 3 человека - мать и двое детей с повышенной температурой тела.

За границей они не были, но имели контакт с лицом, вернувшимся из Италии и госпитализированым накануне с подозрением на COVID-19.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица.

По состоянию на 18:00 13 марта в Черновицкой области госпитализированы 8 человек с подозрением на коронавирус.

Напомним, сейчас на Буковине зарегистрировано два случая инфицирования COVID-19.

В Черновицкой области приостанавливают движение пригородных автобусов.

В Черновицкой области через коронавирус вводят режим чрезвычайной ситуации. Для предотвращения распространения коронавируса с 14 марта вводят чрезвычайное положение.

Коронавирус в Черновцах: в области начинают подворовые обходы, чтобы изолировать приезжих из-за границы.

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