Мэр Черновцов Роман Кличук: "Я человек, который не воспринимает никакой шантаж"

Новый городской глава Черновцов пришел в самоуправления из бизнеса. Даже не «пришел» - а «ворвался». Буквально за четыре месяца его команда «Едина альтернатива», которая начала с нуля – организации общественного движения, превращения его в партию, стремительной агитационной кампании - взяла достойные места в Черновицком областном (9 депутатов) и городском (10 депутатов) советах, а сам Кличук стал мэром столицы Буковины

Новый городской глава Черновцов пришел в самоуправления из бизнеса. Даже не «пришел» - а «ворвался». Буквально за четыре месяца его команда «Едина альтернатива», которая начала с нуля – организации общественного движения, превращения его в партию, стремительной агитационной кампании - взяла достойные места в Черновицком областном (9 депутатов) и городском (10 депутатов) советах, а сам Кличук стал мэром столицы Буковины

В Черновцах, как и в большинстве областных центров, местные выборы-2020 не только не проходили гладко, но и не завершились просто. Можно даже сказать, до сих пор не завершились, несмотря на то, что городской голова принял присягу, городской совет избрал секретаря, назначены заместители мэра, утвержден горисполком, принят бюджет города. Потому что до сих пор продолжается суд, в котором часть депутатов оспаривают правомочность проведения первой сессии горсовета (ну и, соответственно, всех решений, принятых на ней и на всех последующих заседаниях). А еще ТИК до сих пор не смогла зарегистрировать депутатами десятерых кандидатов, хотя пыталась собраться для этого уже шесть раз.

Первой сессии также предшествовала "долгая дорога в дюнах" черновицких договоренностей и передоговоренностей. Сначала для ее созыва не хватало одного-единственного заявления: четыре фракции, которые зарегистрировались, насчитывали 27 "штыков", а остальные просто не спешили. Впоследствии что-то таки побудило еще одного кандидата подать заявление на регистрацию, а за ним подтянулась и его фракция "Народный контроль".

Нового мэра должны бы волновать два факта. Первый: кандидаты от двух духовно и, очевидно, финансово близких политсил – "Команды Михайлишина" (лидер которой проиграл Роману Кличуку выборы городского головы во втором туре) и "Ридного миста" - долго не подавали заявления на регистрацию. Теперь десять кандидатов до сих пор не получили статус депутатов и это должно как-то повредить работе совета. И второй факт "мэрских волнений" - суд, который гипотетически может признать неправомочной первую сессию горсовета. И хотя в это мало кто верит, но много кто остерегается.

В эксклюзивном интервью RegioNews мэр Черновцов Роман Кличук рассказал, как ему работается фактически без оппозиции, что и кому он обещал взамен на разблокирование работы горсовета, не считает ли он назначение своих однопартийцев на все ключевые должности в городе узурпацией власти и чем "аграрный" председатель Черновицкого областного совета лучше кандидата от "Слуги народа".

Роман Васильевич, сначала вы зарекомендовали себя в местном политикуме как человек, который ломает стереотипы. Начиная с того, что конкуренты вас здесь вообще не ожидали. Сейчас вас упрекают в соцсетях, что вы не предлагаете "свою повестку дня", что вы "идете вслед" за тем, что вам предлагают, а не ведете вперед. Вы вынужденно реагируете на то, как складывается (или ее складывают) ситуация с ТИК, с судами, а не создаете ситуацию сами...

Не согласен. Мы проводим сессии - четко, слаженно, конструктивно, все оперативно обсуждается на комиссиях, поэтому в сессионный зал выходим уже с четким видением решений. И никто нам не мешал. У нас в принципе не было ни одного депутата, который бы пришел на сессию и мешал ее вести.

Но то, что часть депутатов до сих пор не зарегистрирована? Ну и суд...

Они могли зарегистрироваться еще месяц назад, нормально прийти, работать на благо города. Почему они этого не сделали до сих пор, почему-то не делают сейчас – наверное, это их надо спросить. Я за этим не слежу, потому что загружен работой. Вместе с тем, они подали в суд и судятся с ТИК... Я даже не сильно вникал в то, чего именно они хотят.

Но вас третьей стороной в деле приобщили?

Да, потому что это влияет на мои права как городского головы, который принимал присягу на первой сессии.

Какие могут быть последствия этих судебных тяжб? Может случиться так, что вы будете работать без этих депутатов совсем?

Вопрос не в депутатах. Если отменится решение первой сессии, то отменится и моя присяга, и мои назначения. А город не может существовать без власти вообще. Поэтому я не представляю, как суд мог бы принять такое решение. Нами все было сделано законно, и все оригиналы 28-ми заявлений есть и оригинальный протокол ТИК. Это просто было сделано для затягивания времени, и все.

То есть в иске речь идет о технической ошибке в протоколе ТИК?

Там не техническая ошибка. Там на самом деле есть протокол в оригинале, в котором все нормально и к которому нет вопросов. Эта вся волокита из-за того, что они подделали протокол и в городской совет принесли не оригинальный протокол, а поддельный.

"Они" - это кто?

Ну я же не суд и не знаю, кто. Я на самом деле не знаю. Но соответственно там есть печать, а подписи там вызывают сомнения. Но это должна быть, наверное, графологическая экспертиза, которая докажет, что это поддельный протокол.

В принципе, по закону регистрация кандидатов уже вроде прошла 29 декабря. То есть те десятеро, кто не зарегистрировались до 29 декабря включительно – с ними что?

Они могут регистрироваться завтра, послезавтра... ТИК же есть и действует до следующих выборов. Соответственно они могут пойти, зарегистрироваться и прийти в зал работать.

Вы назначили четырех заместителей, избрали секретаря горсовета и состав исполкома. Почти все – представители вашей политической команды. Это не является узурпацией власти?

Это не является узурпацией. Мы шли во власть как менеджеры и на самом деле мы в "Единой альтернативе" собрали лучших менеджеров. Поэтому я благодарю за доверие все фракции – да, я получил доверие от них на то, что я хочу воплотить свои изменения, они дали мне это право. Это же не команда депутатов или комиссий. Это - просто исполнители. Понятно, что каждый директор или каждый управленец подбирает тех людей, с которыми комфортно, а не по партийным квотам. До этого времени это были партийные квоты, кого-то навязывали... Ну я не понимаю, как может руководитель работать с навязанными людьми, а не с теми, с которыми удобно. Я взял на себя ответственность провести изменения, и, конечно, мне комфортнее с теми, кого я знаю. Вместе с тем, это не означает, что они будут работать постоянно, все равно мы все вместе будем мониторить – что они делают, как они делают. Если они будут не на своем месте – будем менять.

С самого начала у вас получилось очень хорошое сотрудничество с другими имеющимися фракциями, можно сказать – коалиция...

Ну, коалиция в Верховной Раде, здесь – просто большинство.

Пусть будет большинство. Как думаете, оно постоянное или ситуативное? И как в нем в дальнейшем поведет себя "Народный контроль", который, можно сказать, в этот "поезд" уже "запрыгивал на ходу"?

Думаю, что большинство будет устойчевым. Потому что люди, которые пришли в новый городской совет, они на самом деле умные и мудрые. И действительно шли на выборы с целью, чтобы этот город изменить. И я уверен, что они от этих обещаний своих не отойдут. "Народный контроль" мы также видим в большинстве, поэтому будем с ними говорить, общаться, убеждать. И я надеюсь, что они все-таки поддержат наши стремления реформировать все процессы в городе.

Видят ли они себя там, где их видите вы – в большинстве?

Буду делать все, чтобы мы нашли общий язык и конструктивно работали следующий период. Ведь за них тоже проголосовала часть черновчан, и им верят. И они наверняка должны, я так думаю, в городском совете отстаивать интересы своих избирателей и всего города.

Очевидно, что между городским и областным советами существуют какие-то договоренности. То есть для того, чтобы разблокировать работу горсовета (которая действительно некоторое время была под угрозой, пока "Народный контроль" на дал свое решающее 28-мое заявление), нужно было что-то пообещать совету областному. Вы как мэр формально не имеете отношения к работе облсовета, но как фактический лидер политической силы, которая имеет весомое представительство в областном совете также, очевидно, что-то обещали. У вас были какие-то договоренности. Один местный политолог даже написал, что вы "всех кинули" и не сдержали договоренностей. И особенно якобы "подставили под увольнение" главу ОГА Сергея Осачука. Расскажите, кому вы что обещали, чего придерживались, а чего - нет, действительно ли кого-то "кинули". И какие у вас отношения с Осачуком – были и остались.

С Осачуком отношения были и остались деловые. И он – глава областной администрации, а речь идет все-таки об областном совете. Соответственно переговоры происходили между главами партий, входящих в областной совет. Переговоры на то и есть, чтобы что-то обсуждать и о чем-то договариваться. Чтобы я кого-то "кинул" или кого-то обманул – об этом не может быть и речи. Действительно на меня давили. Практически все. На меня создавалось невероятное давление на самом деле и шантаж – в том числе нерегистрацией депутатов нескольких фракций городского совета. Мне было сказано, что если мы не проголосуем за кандидатуру "Слуги народа", то эти три партии не зарегистрируются. А я человек, который не воспринимает никакой шантаж.

Какие три партии?

"Ридне мисто", "Команда Михайлишина" и "Народный контроль". Потому что четыре фракции, которые зарегистрировались первыми – это были 27 человек. А для того, чтобы ТИК могла объявить первое заседание городского совета, нужно было 28. Не хватало одного голоса. Это как раз тот мандат, который у нас просто украли на выборах. Все было прекрасно просчитано, а мы из-за отсутствия опыта не могли понять, что происходит именно таким образом. Если помните, по одному из участков возбуждено уголовное дело за поддельный протокол, где голоса из "Народного контроля" и "Ридного миста" просто перекинули на партию Михайлишина – и это дало им 30 голосов. А при перераспределении остатков голосов им это добавило один мандат. Соответственно, это все было просчитано, продумано, и они у нас этот мандат забрали. А перед выборами главы областного совета мне было – ну, не прямо, а намеком – сказано, что если "Едина альтернатива" проголосует за кандидатуру "Слуги народа" - значит, все будет нормально. А не проголосует, то будет ненормально.

Скажите, чем кандидат от Аграрной партии лучший кандидата от "Слуги народа"?

Поддержать кандидата от Аграрной партии - это было решение фракции. Они там встречались с кандидатами, это было их решение, они его приняли.

Вы знаете нового главу областного совета Алексея Бойко, были знакомы раньше?

Ранее не знал, познакомились уже сейчас, во время обсуждения голосования в областном совете. Кандидата от "Слуги народа" Владимира Жаровского знаю уже десятки лет, а Алексея Бойко не знал. Мне действительно было интересно, кто он, что за человек, потому что я на самом деле рассчитывал и рассчитываю на сотрудничество между главой города и главой областного совета.

И областной администрации? Сейчас у вас есть полное сотрудничество со всеми?

Я еще не сотрудничал, но готовность вроде есть. Пока что они о нем заявляют, а как оно будет воплощаться в жизнь – увидим.

Поговаривают, что за Бойко агитировал почему-то нардеп от ОПЗЖ, экс-министр социальной политики и бывший глава Черновицкой ОГА времен Януковича Михаил Папиев...

На все фракции давила областная администрация, Офис президента, разные структуры. Всех ломали через колено, и даже те члены Партии регионов, которые когда-то были при власти, удивлялись, что даже при их правлении такого не было. Кому-то, наверное, очень нужно было, чтобы главой стала их кандидатура.

Администрация – то есть Осачук?

Администрация.

И вы утверждаете, что остались с ним в нормальных отношениях?

Ну мы же люди с государственным подходом. И понимаем, что любой конфликт, который есть между ветвями власти, он ни к чему хорошему не приведет. И поэтому мы, конечно, в хороших отношениях и будем дальше работать.

Был ли в этих переговорах Папиев хоть в какой-то форме?

Была ОПЗЖ, их фракция, и, конечно, их представители принимали участие в переговорах относительно формирования большинства. Но не более. Кто как голосовал... У каждого есть свое видение, и это право выбора каждой фракции, и выбор является тайным – никто же не знает, кто как на самом деле проголосовал. Агитировали разные и за разных. Но это же - конкуренция. Выиграл сильнейший.

Мы обсуждали кандидатуру от "Единой альтернативы" (не персонально кого-то, а кандидатуру от партии), просто мы не нашли поддержки и соответственно должны были уже поддержать кого-то одного из двух выдвинутых. Выдвинули "Слуга народа" - ну, это понятно, они набрали больше всего, это их право. Выдвинула Аграрная партия. Если бы еще кто предложил кандидатуру – возможно, мы еще о каком-то варианте думали. Но было только эти два предложения, и мы прекрасно понимали, что председатель областного совета должен быть. А то, что чьи-то бурные фантазии пишут какие-то детективные истории – это остается лишь их бурными фантазиями. Там трезвого ума очень мало.

Между областной и городской властью, кроме сотрудничества, бывают и противоречия, которые даже доходят до судов. Например, в СМИ освещались "земельные" конфликты, которые заключались в том, что земли под областными коммунальными учреждениями, расположенными в Черновцах, признавались собственностью области. Предыдущий городской голова даже судился за некоторые из этих земельных участков с облсоветом.

Сейчас глава города другой, и глава областного совета другой. Мы пришли все изменить. Почему такое происходило раньше – не могу сказать. Наверное, кто-то отстаивал собственные интересы, а не интересы края и города. Но мы друг другу пообещали, что будем честными и открытыми и поломаем все эти схемы и сделаем, чтобы все было прозрачно – как с его стороны, так и с моей.

Говорят, что некоторые ваши заявления, например, об аудите коммунальных предприятий за свой счет – популизм.

Просто не все понимают, например, что такое аудит. Аудита существует 14 видов. Аудит – это проверка, а она уже может быть разной: финансовой, бухгалтерской, управленческой. Команда сейчас пришла работать. Каждый заместитель и секретарь горсовета должны провести аудит того, что есть в их подчинении. Мы этим сейчас и занимаемся – проводим проверку всего, что есть на данный момент у нас в городе.

Вы заявили, что вашу зарплату мэра вы будете отдавать на благотворительность...

Немного не так. Я сказал, что пока будет у нас карантин, ограничительные меры, локдауни и все, что связанно с коронавирусом, и будет в городе бизнес, который страдает от всего этого и ему приходится закрываться, нести потери, то я просто не имею морального права получать зарплату. Не то, что я от нее откажусь – я не знаю, как это законно сделать. Если я ее получу, то просто отнесу куда-то.

Уже придумали, куда отнесете первую?

Еще не было времени. Видимо, в какой-то интернат. Или на больницу. Хорошо было бы, чтобы был какой-то фонд для оказания помощи бизнесу, который пострадал – не знаю, такой фонд есть...