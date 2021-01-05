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Верховна Рада не отримувала звернення від Харкова про призначення виборів мера
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05 січня 2021, 18:32 881

Верховна Рада не отримувала звернення від Харкова про призначення виборів мера

05 січня 2021, 18:32 881
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Профільний комітет Верховної Ради не отримував клопотання секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова про призначення виборів міського голови Харкова.

Про це у відповіді на запит Суспільного повідомив керівник відділу роботи з публічною інформацією Олександр Кузьмін, передає RegioNews.

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не надходило клопотання Харківської міської ради про призначення позачергових виборів Харківського міського голови, — йдеться у листі.

На брифінгу 5 січня Суспільне спитало у Ігоря Терехова щодо відправлення відповідного звернення до ВР. Він сказав, що зробив усе за законом.

Я щось зробив не по закону? Я все виконав, усі норми закону, — сказав Терехов.

У запиті до парламенту Суспільне також запитувало, коли звернення про призначення позачергових виборів може бути розглянуте і коли Верховна Рада має ухвалити рішення — на ці питання не відповіли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 січня секретар міськради Харкова просил парламент призначити перевибори мера.

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