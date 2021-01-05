Верховна Рада не отримувала звернення від Харкова про призначення виборів мера
Профільний комітет Верховної Ради не отримував клопотання секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова про призначення виборів міського голови Харкова.
Про це у відповіді на запит Суспільного повідомив керівник відділу роботи з публічною інформацією Олександр Кузьмін, передає RegioNews.
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не надходило клопотання Харківської міської ради про призначення позачергових виборів Харківського міського голови, — йдеться у листі.
На брифінгу 5 січня Суспільне спитало у Ігоря Терехова щодо відправлення відповідного звернення до ВР. Він сказав, що зробив усе за законом.
Я щось зробив не по закону? Я все виконав, усі норми закону, — сказав Терехов.
У запиті до парламенту Суспільне також запитувало, коли звернення про призначення позачергових виборів може бути розглянуте і коли Верховна Рада має ухвалити рішення — на ці питання не відповіли.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 січня секретар міськради Харкова просил парламент призначити перевибори мера.