У Чернівцях міська ТВК нарешті отримала підстави скликати першу сесію міської ради
Кількість поданих заяв кандидатів на депутатство стала достатньою
Кількість поданих заяв кандидатів на депутатство стала достатньою
У Чернівцях 28-й кандидат у депутати міської ради подав заяву до тервиборчкому на депутатство. Досі бракувало якраз однієї заяви.
Про подання заяви на депутатство на своїй сторінці на Facebook повідомив кандидат від "Народного контролю" Михайло Яринич, передає RegioNews.
Для того, щоб ТВК прийняла рішення про оголошення першої сесії новообраної міської ради, потрібно було щонайменше 28 заяв. 28-му заяву написав Михайло Яринич від партії "Народний контроль".
Posted by Михайло Яринич on Wednesday, December 16, 2020
Тепер комісія може розглянути ці заяви та призначити перше засідання сесії нової Чернівецької міськради.
Нагадаємо, раніше, 14 грудня була названа причина, чому Чернівецька ТВК досі не призначила сесію Чернівецької міськради.
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