У Чернівцях міська ТВК нарешті отримала підстави скликати першу сесію міської ради

Кількість поданих заяв кандидатів на депутатство стала достатньою

Кількість поданих заяв кандидатів на депутатство стала достатньою

Фото з Facebook-сторінки Михайла Яринича

У Чернівцях 28-й кандидат у депутати міської ради подав заяву до тервиборчкому на депутатство. Досі бракувало якраз однієї заяви.

Про подання заяви на депутатство на своїй сторінці на Facebook повідомив кандидат від "Народного контролю" Михайло Яринич, передає RegioNews.

Для того, щоб ТВК прийняла рішення про оголошення першої сесії новообраної міської ради, потрібно було щонайменше 28 заяв. 28-му заяву написав Михайло Яринич від партії "Народний контроль".

Тепер комісія може розглянути ці заяви та призначити перше засідання сесії нової Чернівецької міськради.

Нагадаємо, раніше, 14 грудня була названа причина, чому Чернівецька ТВК досі не призначила сесію Чернівецької міськради.