Оптимізмом проти вірусу, або чому в Миколаївській області немає хворих на коронавірус

Читаючи кожен день новини про те, що Миколаївська область залишається останньою, де не виявлено хворих на коронавірус, у мене виникають двоякі відчуття. З одного боку стає радісно, бо у цій ситуації останнє місце – це добре. На фоні напруженої ситуації по всій країні, позитивні новини трохи розслаблюють. Починаєш вірити у світле майбутнє і таке інше. Але з іншого боку замислюєшся, а чому у нас немає хворих на COVID-19? Невже наші люди по закордонах не їздили? Або таки погано перевіряють?

Фото: Facebook сторінка Миколаївської облради

Читаючи кожен день новини про те, що Миколаївська область залишається останньою, де не виявлено хворих на коронавірус, у мене виникають двоякі відчуття. З одного боку стає радісно, бо у цій ситуації останнє місце – це добре. На фоні напруженої ситуації по всій країні, позитивні новини трохи розслаблюють. Починаєш вірити у світле майбутнє і таке інше. Але з іншого боку замислюєшся, а чому у нас немає хворих на COVID-19? Невже наші люди по закордонах не їздили? Або таки погано перевіряють?

Жителів області не поспішають тестувати на вірус

За офіційними даними Миколаївської ОДА, станом на 22:00 2 квітня, лабораторно обстежено на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 58 осіб. Першого квітня ця цифра була 54.

В самому Миколаєві ситуація не краще. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай заявила, що після отримання тестів на коронавірус в лікарнях міста було перевірено всього 9 пацієнтів з підозрою на захворювання.

З 16 березня введено облік жителів Миколаївської області, які прибули з-за кордону - всього на облік було взято 1726 осіб. Станом на вечір другого квітня знятий з обліку 617 осіб у зв'язку із завершенням строків самоізоляції. А у них хтось аналізи?

Тим часом у містах та районах фіксують зростання кількості хворих на пневмонію. І повної офіційної статистики звичайно ж немає. У двадцятих числах березня на засіданні виконкому міської ради навіть сам Олександр Сенкевич заявив, що зараз в реанімації міської лікарні №1 знаходитися велика кількість пацієнтів з ротовірусною інфекцією, що говорить про можливий спалах цього захворювання.

А як же смертельний випадок 12 березня? ЗМІ повідомляли, що в Миколаївській області від важкого перебігу пневмонії померла молода жінка, але дослідження на коронавірус їй не проводили. Не перевіряли, тому що тестів не було, а зараз? А зараз теж не перевіряють.

Скрін коментарів у Facebook.

Наприклад, Херсонська ОДА таке рішення ухвалила і заявила, що хворих на пневмонію протестують і на коронавирус. Аналогічне рішення ухвалене і керівництвом Києва.

Досить ховатися!

Питань дійсно багато. А от відповідати на них нікому. Якщо мер міста Олександр Сєнкевич хоч якось намагається вести діалог з городянами і проводити брифінги, то з боку Миколаївської ОДА надходить лише суха статистика, від якої викликає багато додаткових питань.

Якось повелося, що Миколаївську область часто порівнюють з сусідами – Херсонською, Одеською, Кіровоградською. І там ситуація набагато краще. Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв проводить брифінги, на яких журналісти задають питання, щодня звітує в соціальних мережах про те, що відбувається в області. В Кіровоградській області теж не відстають.

А тепер подивимося на Facebook сторінку губернатора Миколаївщини Олексія Стадніка. З останнього, голова ОДА повідомив, що Миколаївська область цього тижня отримала цінний медичний вантаж: захисні костюми, медичні маски і тест-системи для виявлення COVID-19. Але кількість не називається.

Готуючи цей матеріал, я побачила, що Стаднік опублікував відео. Думаю, ну от, зараз відпаде багато питань. Але ні. Інформативності у відео мінімум. Стаднік з якоюсь награністю в голосі, особисто моя думка, продублював опубліковану на сайті ОДА інформацію станом на ранок 3 квітня.

#залишайсявдома Опубліковано Олександром Стадніком П'ятниця, 3 квітня 2020 р.

А де інформація про те, як реально працює штаб, який створений з метою боротися з поширенням COVID-19? А де кількість наявних тест-систем і інших засобів захисту? Де інформація про те, наскільки райони області готові до боротьби з епідемією?

Тому що, наприклад, депутати Березанського району заявляють, що місцева ЦРЛ не забезпечена всім необхідним. В Новобузькому районі медики самі намагаються знайти кошти на придбання апарату ШВЛ. За даними Національної служби здоров'я України, Миколаївщина гірше за всіх підготовлена до боротьби з коронавірусом.

На вірус — з нульовим бюджетом

Буде не чесно, якщо скинути всю провину на губернатора. Ще ж є і обласна рада. Хоча там ситуація не краща. Депутати обласної ради проголосували за перерозподіл 109 мільйонів на протистояння коронавирусу, але потім виявилося, що голова облради Вікторія Москаленко кнопкодавила і голосувала за свого заступника. Таким чином гроші на боротьбу з коронавірусом не можуть бути використані, адже тепер недостатньо голосів.

На сьогоднішній день проект бюджету області проходить коригування в Миколаївській ОДА. Після чого його скерують на повторний розгляд депутатських комісій. Скільки часу займе цей процес невідомо.

А поки що мешканцям Миколаївської області доводиться сподіватися на везіння, що вони не підхоплять вірус. Тому що поки влада показує повну непідготовленість до реального протистояння коронавирусу. Коли почнеться наплив хворих, не дай Боже звісно, тоді і проявиться реальна картина.