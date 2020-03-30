Накнопкодавили: у Миколаївській облраді можуть анулювати рішення щодо виділення грошей на боротьбу з коронавірусом
Відповідну заяву Кротова опублікував депутат Федір Барна у себе на Facebook.
Нагадаємо, що у пятницу, 27 березня, депутати Миколаївської обласної ради погодили розподіл грошей на боротьбу з коронавірусом. Це рішення далося їм нелегко. Довгий час питання не вирішувалося. Думка керівництва миколаївської обласної ради та Миколаївської ОДА в питанні виділення коштів не збігалися, на тлі чого розгорілися політичні баталії.
На думку депутата Федора Барни,голова обласної ради Вікторія Москаленко намагалася пропіаритися на боротьбі з коронавірусом і натворила такого, що тепер це неможливо реалізувати в рамках закону.
Він заявив, що голова обласної ради порушила регламент тим, що "протягнула" зміни в бюджет, а потім ще й проголосувала за свого заступника Кротова, коли в першому голосуванні не вистачило голосів.
"Тут ще питання, хто це все за ніч допоміг підготувати людині, яка в бюджетних питаннях розуміє не більше, ніж в питаннях юриспруденції. Вона внесла на голосування, нібито, проект, підготовлений ОДА (датований 24 березня), при цьому, 25-го березня самовільно повернула його назад. Так, як таке може бути? Внесла на голосування незрозуміло що і нахабно "протягнула" це все через сесійний зал. При цьому ще й грубо порушила регламент роботи облради та законодавство, голосуючи за свого заступника Андрія Кротова. Вікторія Вікторівна, ви на Майдані за це стояли? Або "ми влада", тому нам все можна? Можна нахабно порушувати закони і Бюджетний кодекс?" - написав депутат.
Таким чином гроші на боротьбу з коронавірусом тепер неможливо використовувати, адже тепер недостатньо голосів. Без голосу Кротова "за" проголосувало 32 депутати.
"Сьогодні Андрій Кротів написав звернення на ім'я Москаленко з вимогою відкликати цей голос, так як він особисто не голосував. Що це означає? Це означає, що цей проект тепер не може вважатися прийнятим, так як без цього голосу у нього тільки 32 "За" з 33 необхідних. Вікторія Вікторівна, це "перемога", однозначно", - написав депутат.
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