Коронавірус на Буковині: число хворих зростає, до понеділка заборонено виходити на вулицю
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці в Facebook.
"В суботу (4 квітня) просимо всіх мешканців області до 13:00 придбати необхідні продукти харчування з розрахунком на дві доби. Закликаємо залишатися вдома і не покидати свої оселі до 6:00 понеділка (6 квітня)", - написав він.
За його словами, таке рішення прийняла комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Водночас Осачук уточнив, що з учорашнього дня кількість інфікованих зросла на 23 людини - до 225, а за минулий тиждень на території область зафіксовано зростання інфікованих у 4 рази.
Нагадаємо, станом на 3 квітня в медичних закладах Буковини перебував 101 пацієнт, у 48 з яких підтверджено коронавірус, інші - з підозрою.
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