Коронавірус на Буковині: число хворих зростає, до понеділка заборонено виходити на вулицю

У Чернівецькій області з 13:00 суботи, 4 квітня, до 6:00 понеділка, 6 квітня, вводиться режим максимального обмеження будь-якого переміщення людей

Фото: facebook/SergiiOsachuk

У Чернівецькій області з 13:00 суботи, 4 квітня, до 6:00 понеділка, 6 квітня, вводиться режим максимального обмеження будь-якого переміщення людей

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці в Facebook.

"В суботу (4 квітня) просимо всіх мешканців області до 13:00 придбати необхідні продукти харчування з розрахунком на дві доби. Закликаємо залишатися вдома і не покидати свої оселі до 6:00 понеділка (6 квітня)", - написав він.

За його словами, таке рішення прийняла комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Водночас Осачук уточнив, що з учорашнього дня кількість інфікованих зросла на 23 людини - до 225, а за минулий тиждень на території область зафіксовано зростання інфікованих у 4 рази.

Нагадаємо, станом на 3 квітня в медичних закладах Буковини перебував 101 пацієнт, у 48 з яких підтверджено коронавірус, інші - з підозрою.