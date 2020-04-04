Оптимизмом против вируса, или почему в Николаевской области нет больных коронавирусом
Жителей области не спешат тестировать на вирус
По официальным данным Николаевской ОГА, по состоянию на 22:00 2 апреля, лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 58 человек. Первого апреля эта цифра была 54 .
В самом Николаеве ситуация не лучше. Начальница управления охраны здоровья Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что после получения тестов на коронавирус в больницах города было проверено всего 9 пациентов с подозрением на заболевание.
С 16 марта введено учет жителей Николаевской области, прибывшие из-за границы - всего на учет было взято 1726 человек. По состоянию на вечер второго апреля снят с учета 617 человек в связи с завершением сроков самоизоляции. А у них кто-то анализы?
Тем временем в городах и районах фиксируют возрастание количества заболевших пневмонией. И полной официальной статистики конечно же нет. В двадцатых числах марта на заседании исполкома городского совета сам даже Александр Сенкевич заявил, что сейчас в реанимации городской больницы №1 находиться большое число пациентов с ротовирусной инфекцией, что говорит о возможной вспышке этого заболевания.
А как же смертельный случай 12 марта? СМИ сообщали, что в Николаевской области от тяжелого течения пневмонии умерла молодая женщина, но исследования на коронавирус ей не проводили. Не проверяли, потому что тестов не было, а сейчас? А сейчас тоже не проверяют.
Скрин комментариев в Facebook.
К примеру, Херсонская ОГА такое решения приняла и заявила, что больных пневмонией протестируют и на коронавирус. Аналогичное решение принято и руководством Киева.
Хватит скрываться!
Вопросов действительно много. А вот отвечать на них некому. Если мэр города Александр Сенкевич хоть как-то пытается вести диалог с горожанами и проводить брифинги, то со стороны Николаевской ОГА поступает только сухая статистика, которая вызывает массу дополнительных вопросов.
Как-то повелось, что Николаевскую область часто сравнивают с соседями – Херсонской, Одесской, Кировоградской. И там ситуация гораздо лучше. Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев проводит брифинги, на которых журналисты задают вопросы, ежедневно отчитывается в социальных сетях о происходящем в области. В Кировоградской области тоже не отстают.
А теперь посмотрим на Facebook страницу губернатора Николаевщины Алексея Стадника. Из последнего, глава ОГА сообщил, что Николаевская область на этой неделе получила ценный медицинский груз: защитные костюмы, медицинские маски и тест-системы для выявления COVID-19. Но количество не называется.
Готовя этот материал я увидела, что Стадник опубликовал видео. Думаю, ну вот, сейчас отпадет много вопросов. Но не тут-то было. Информативности в видео минимум. Стадник с какой-то наигранностью в голосе, лично мое мнение, продублировал опубликованную на сайте ОГА информацию по состоянию на утро 3 апреля.
#залишайсявдомаОпубліковано Олександром Стадніком Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.
А где информация о том, как реально работает штаб, который создан с целью бороться с распространением COVID-19? А где количество имеющихся тест-систем и остальных средств защиты? Где информация о том, насколько районы области готовы к борьбе с эпидемией?
Комментарии под выступлением Стадника
Потому что, к примеру, депутаты Березанского района заявляют, что местная ЦРБ не обеспечена всем необходимым. В Новобугском районе медики сами пытаются найти средства на покупку аппарата ИВЛ. По данные Национальной службы здоровья Украины, Николаевщина хуже всех подготовлена к борьбе с коронавирусом.
На вирус — с нулевым бюджетом
Будет не честно, если всю вину скинуть на губернатора. Еще же есть и областной совет. Хотя там ситуация не лучше. Депутаты областного совета проголосовали за перераспределение 109 миллионов на противостояние коронавирусу, но потом оказалось, что глава облсовета Виктория Москаленко кнопкодавила и голосовала за своего зама. Таким образом деньги на борьбу с коронавирусом не могут быть использованы, ведь теперь недостаточно голосов.
На сегодняшний день проект бюджета области проходит корректировку в Николаевской ОГА. После чего его направят на повторное рассмотрение депутатских комиссий. Сколько займет времени этот процесс неизвестно.
А пока жителям Николаевской области приходится надеется на везение, что они не подхватят вирус. Потому что пока власть показывает полную неподготовленности к реальному противостоянию коронавирусу. Когда начнется наплыв больных, не дай Бог конечно, тогда и проявится реальная картина.
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