Харківська база партії "дніпропетровських". Як Терехов допомагає сусідам поглинати Харків

Мова може йти про масштабування "дніпропетровської" партії "Пропозиція" на Харків, а потім - і на інші обласні центри, де мери - в натягнутих відносинах з Банковою

Мова може йти про масштабування "дніпропетровської" партії "Пропозиція" на Харків, а потім - і на інші обласні центри, де мери - в натягнутих відносинах з Банковою

Бізнес- і політичні гравці з Дніпра активно заходять до Харкова. Дніпровський мер Борис Філатов і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко не приховують претензій на регіон. З ними в команді й місцевий харківський гравець, колишній глава МВС Арсен Аваков, адже співпраця з дніпровськими зараз його цілком влаштовує. Провідником інтересів цієї трійці став в.о. мера Харкова Ігор Терехов, якого ця група зараз активно просуває на посаду міського голови. Навіщо і чому, розбирався RegioNews.

Меру Дніпра Філатову явно стало тісно на Дніпропетровщині з його передвиборчим дітищем – партією "Пропозиція". Вона успішно спрацювала як майданчик для боротьби за посаду міського голови та контроль над місцевими радами, і тепер Філатов розвиває її як проєкт із захисту інтересів місцевих громад для заходу до Верховної Ради на майбутніх парламентських виборах. На масштаби Партії регіонів Філатов, звичайно, не претендує, але мету завести своїх нардепів до парламенту від "партії мерів" він напевно бачить, як цілком досяжну. А вже маючи свою парламентську фракцію, дніпровський градоначальник може розраховувати на вхід до вищого ешелону українського політикуму.

Не виключено, що його союзниками також стануть мери Одеси і Києва - Геннадій Труханов і Віталій Кличко, відповідно. На вищому політичному рівні цей проєкт може протегувати спікер ВР Дмитро Разумков, котрий нещодавно спеціально відвідав в Одесі муніципальний форум Асоціації міст України, яку очолює якраз Кличко. До речі, багато експертів відзначали, що Разумков може працювати над спільним політпроєктом й з Арсеном Аваковим. Втім, поки ці політичні процеси йдуть тихо і неспішно, "дніпропетровські" вже самостійно "масштабуються" на Харків.

Харків для Філатова, як і для багатьох інших політиків, після смерті Геннадія Кернеса став слободою, яку потрібно стрімко завойовувати. Робить він це за допомогою, перш за все, в.о. мера Харкова Ігоря Терехова. "Професіонал найвищої кваліфікації... він може продовжити всі ті правильні речі, які робив Гена Кернес...", - так Філатов характеризував тимчасового градоначальника Харкова, безпосередньо агітуючи харків'ян голосувати саме за нього.

Але не словом єдиним Філатов допомагає Терехову. У передвиборчій команді останнього, за даними ЗМІ та соцмереж, працює Дмитро Касьянов. Цей український політтехнолог співпрацював з Блоком Петра Порошенка "Солідарність", а в 2019 році став одним з топ-співробітників виборчого штабу кандидата в президенти Петра Порошенка. Але також він запам'ятався тим, що керував кампанією Дніпропетровської міської організації партії "УКРОП" і її кандидата на пост міського голови Дніпропетровська Бориса Філатова в 2015 році. З тих пір він не розривав контакти з командою Філатова, що підтверджується проведеними фірмою Касьянова соцдослідженнями та аналізом публікацій у ЗМІ для мерії Дніпра.

Касьянов - вельми солідний ресурс, виділений Філатовим для Терехова. Який цілком може бути використаний і після виборів міського голови Харкова, адже нішу партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" у зв'язку зі смертю її засновника потрібно комусь займати. І партія" Пропозиція " якраз для цього підійде, з уже готовим штабом та адміністративним ресурсом, у разі перемоги Терехова.

По президентській вертикалі в Харківську область дніпровські зайшли через облдержадміністрацію, очолює яку Айна Тимчук. Вона приїхала до Харкова з Дніпра, де побудувала більшу частину своєї чиновницької кар'єри, пропрацювавши на керівних посадах у Дніпропетровській міськраді, облраді та ОДА. Вона - пряма креатура заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенко, який також родом з Дніпра, і виконує для нього завдання не тільки з просування Терехова в крісло мера. З моменту призначення Тимчук на посаду голови Харківської ОДА в області почали активно працювати фірми, які пов'язують з інтересами Кирила Тимошенка. А саме: з президентським "Великим будівництвом" і компанією" Автомагістраль-Південь", кількість успішних тендерів якої б'є рекорди, що ЗМІ пов'язують з протекцією з боку заступника голови ОП.

В Харківській області "Автомагістраль-Південь" також опинилася поза конкуренцією: тільки за перші п'ять місяців 2021 року підписані документи на виконання дев'яти тендерів на ремонт доріг у регіоні. За них за "пропискою" – одеська, але за фактом - дніпровська фірма отримає майже 5 млрд грн.

Також "агентом впливу" дніпровської команди по лінії ОДА можна вважати і колишнього чоловіка очільника області, депутата Харківської міськради Андрія Тимчука. Він обіймає посаду начальника Слобідського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, має серйозний вплив на ринок автоперевезень, а до цього працював директором департаменту екології та природних ресурсів ХОДА, почавши кар'єру в обладміністрації ще в 2005 році. І його зв'язки з Айною Тимчук не були припинені розлученням, яке, за даними ЗМІ, носить фіктивний характер та обумовлене скандалом з приводу кримської нерухомості екс-подружжя і співпрацею з країною-агресором.

У самому обласному центрі також віддаються підряди компаніям з дніпровською "пропискою". Наприклад, "Харківські теплові мережі" надають перевагу співпраці з ТОВ "Торговий дім "Стальком". Формально воно зареєстроване в Києві, але спочатку базувалося в Дніпрі. І в 2021 році "Стальком" робить цілу серію перемог в конкурсах, що стартували з тендеру на постачання труб харківській тепломережі на суму близько 18 млн грн, а разом з наступними – близько 40 млн грн. А якщо врахувати всі тендери, в яких "Стальком" бере участь зараз, то до 40 мільйонів може додатися ще близько 70 млн грн.

І це тільки один приклад. В цілому ж комунальні підприємства Харкова дають дніпровським фірмам освоювати значну частку міської скарбниці. І тут є де розгулятися - дохідна частина бюджету другого за розміром мегаполісу країни в цьому році запланована в розмірі 15,6 млрд грн. В даному випадку складно переоцінити роль в.о. харківського мера Ігоря Терехова, який не може не брати участі в перерозподілі потоків з міського бюджету на користь дніпровських фірм. З одного боку - нічого особистого, просто бізнес, адже зараз дніпровські підрядники мають досить міцний "дах" у вигляді заступника голови Офісу президента Тимошенка. А з іншого - Терехов змушений розплачуватися за протекцію того ж Тимошенка і Айни Тимчук у боротьбі за крісло мера.

Третій учасник харківського "картелю" – колишній глава МВС Арсен Аваков - на відміну від партнерів розглядає Харків як вотчину, але партнерство в просуванні Терехова на посаду міського голови разом з Філатовим і Тимошенко грає йому на руку. Не маючи власної політичної структури, крім "Нацкорпусу", позбувшись значної частини впливу в правоохоронній системі, він за рахунок мера Дніпра і заступника голови ОП компенсує "прогалини" в партійному та адміністративному ресурсі.

При цьому колишній міністр має особистий вплив на Терехова - з ним Аваков пов'язаний давно: нинішній тимчасовий мер обласного центру працював економічним радником в Харківській ОДА з 2006 року, коли її очолював Арсен Борисович, в 2007 він взагалі став заступником очільника Харківщини. Коли в 2010 році Аваков залишив губернаторський пост, Терехов став заступником харківського міського голови Геннадія Кернеса та виконував функції комунікатора між Кернесом і Аваковим, які, м'яко кажучи, не дружили. Тепер же Терехов і Аваков повністю відновили та розвивають співпрацю без перешкоди у вигляді Кернеса.

Харківську обласну раду також очолює людина Авакова – Артур Товмасян. Його вважають близьким другом сина Арсена Борисовича Олександра, про що свідчать їхні спільні фото, що гуляли соцмережами після Революції гідності. В тому числі, у вересні 2014 року на площі Свободи в Харкові, де нинішній голова Харківської облради і син Авакова позують на тлі пам'ятника Леніну, який незабаром знесуть.

Таким чином три політичні персонажі - Філатов, Тимошенко і Аваков – зараз працюють над єдиним харківським проектом під назвою "Ігор Терехов". Їх кінцеві особисті цілі можуть різнитися, але ефект від загальних зусиль поки один – Харків стає територією, підконтрольною дніпровським структурам і в політиці, і в бізнесі.

Ілюстрацією до цього можна взяти історію, як депутатів Харківської міськради переконували проголосувати за Терехова на посаду його секретаря. Займалася цим, за словами депутата міськради від партії "Слуга народу" Аліни Мустафаєвої, команда, що складається з Айни Тимчук, Павла Фукса, Ігоря Котвицького і самого Терехова. Тобто - людини Тимошенка і партнерів Авакова. І зараз в штабі Терехова працює улюблений політтехнолог Філатова Касьянов.

Наскільки успішним виявиться проєкт Терехова, покаже голосування 31 жовтня на виборах міського голови. Але вже зрозуміло, що вплив Дніпра в Харкові зміцнився досить помітно, і найближчим часом сам по собі не зникне.

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