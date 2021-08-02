Харьковская база партии "днепропетровских". Как Терехов помогает соседям поглощать Харьков

Речь может идти о масштабировании "днепропетровской" партии "Пропозиція" на Харьков, а потом - и на другие областные центры, где мэры находятся в натянутых отношениях с Банковой

Речь может идти о масштабировании "днепропетровской" партии "Пропозиція" на Харьков, а потом - и на другие областные центры, где мэры находятся в натянутых отношениях с Банковой

Бизнес- и политические игроки из Днепра активно заходят в Харьков. Днепровский мэр Борис Филатов и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко не скрывают претензий на регион. С ними в команде и местный харьковский игрок, бывший глава МВД Арсен Аваков, ведь сотрудничество с днепровскими сейчас его вполне устраивает. Проводником интересов этой троицы стал и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, которого эта группа сейчас активно продвигает на пост городского головы. Зачем и почему, разбирался RegioNews.

Мэру Днепра Филатову явно стало тесно на Днепропетровщине с его предвыборным детищем – партией "Пропозиція". Она успешно сработала как площадка для борьбы за пост городского головы и контроль над местными советами, и теперь Филатов развивает ее в качестве проекта по защите интересов местных громад для захода в Верховную Раду на будущих парламентских выборах. На масштабы Партии регионов Филатов, конечно, не претендует, но цель завести своих нардепов в парламент от "партии мэров" он наверняка видит, как вполне достижимую. А уже имея свою парламентскую фракцию, днепровский градоначальник может рассчитывать на вход в высший эшелон украинского политикума.

Не исключено, что его союзниками также станут мэры Одессы и Киева - Геннадий Труханов и Виталий Кличко, соответственно. На высшем политическом уровне этому проекту может покровительствовать спикер ВР Дмитрий Разумков, недавно специально посетивший в Одессе муниципальный форум Ассоциации городов Украины, которую возглавляет как раз Кличко. Кстати, многие эксперты отмечали, что Разумков может работать над общим политпроектом и с Арсеном Аваковым. Впрочем, пока эти политические процессы идут тихо и неспешно, "днепропетровские" уже самостоятельно "масштабируется" на Харьков.

Харьков для Филатова, как и для многих других политиков, после смерти Геннадия Кернеса стал слободой, которую нужно стремительно завоевывать. Делает он это с помощью, прежде всего, и.о. мэра Харькова Игоря Терехова. "Профессионал высочайшей квалификации… он может продолжить все те правильные вещи, которые делал Гена Кернес…", - так Филатов характеризовал временного градоначальника Харькова, напрямую агитируя харьковчан голосовать именно за него.

Но не словом единым Филатов помогает Терехову. В предвыборной команде последнего, по данным СМИ и соцсетей, работает Дмитрий Касьянов. Этот украинский политтехнолог сотрудничал с Блоком Петра Порошенко "Солидарность", а в 2019 году стал одним из топ-сотрудников избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко. Но также он запомнился тем, что руководил кампанией Днепропетровской городской организации партии "УКРОП" и ее кандидата на пост городского головы Днепропетровска Бориса Филатова в 2015 году. С тех пор он не разрывал контакты с командой Филатова, что подтверждается проведенными фирмой Касьянова социсследованиями и анализом публикаций в СМИ для мэрии Днепра.

Касьянов - весьма солидный ресурс, выделенный Филатовым для Терехова. Который вполне может быть использован и после выборов городского головы Харькова, ведь нишу партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков" в связи со смертью ее основателя нужно кому-то занимать. И партия "Пропозиція" как раз для этого подойдет, с уже готовым штабом и административным ресурсом, в случае победы Терехова.

По президентской вертикали в Харьковскую область днепровские зашли через облгосадминистрацию, возглавляет которую Айна Тимчук. Она приехала в Харьков из Днепра, где построила большую часть своей чиновничьей карьеры, проработав на руководящих должностях в Днепропетровских горсовете, облсовете и ОГА. Она – прямая креатура заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, который также родом из Днепра, и выполняет для него задачи не только по продвижению Терехова в кресло мэра. С момента назначения Тимчук на должность главы Харьковской ОГА в области начали активно работать фирмы, которые связывают с интересами Кирилла Тимошенко. А именно: с президентским "Большим строительством" и компанией "Автомагистраль-Юг", количество успешных тендеров которой бьет рекорды, что СМИ связывают с протекцией со стороны замглавы ОП.

В Харьковской области "Автомагистраль-Юг" также оказалась вне конкуренции: только за первые пять месяцев 2021 года подписаны документы на выполнение девяти тендеров на ремонт дорог в регионе. За них по "прописке" – одесская, но по факту – днепровская фирма получит почти 5 млрд грн.

Также "агентом влияния" днепровской команды по линии ОГА можно считать и бывшего мужа главы области, депутата Харьковского горсовета Андрея Тимчука. Он занимает должность начальника Слободского межрегионального управления Укртрансбезпеки, имеет серьезное влияние на рынок автоперевозок, а до этого работал директором департамента экологии и природных ресурсов ХОГА, начав карьеру в обладминистрации еще в 2005 году. И его связи с Айной Тимчук не были прекращены разводом, который, по данным СМИ, носит фиктивный характер и обусловлен скандалом по поводу крымской недвижимости экс-супругов и сотрудничеством со страной-агрессором.

В самом областном центре также отдаются подряды компаниям с днепровской "пропиской". Например, "Харьковские тепловые сети" предпочитают сотрудничество с ООО "Торговый дом "Стальком". Формально оно зарегистрировано в Киеве, но изначально базировалось в Днепре. И в 2021 году "Стальком" делает целую серию побед в конкурсах, стартовавших с тендера на поставку труб харьковской теплосети на сумму около 18 млн грн, а вместе с последующими – около 40 млн грн. А если учесть все тендеры, в которых "Стальком" участвует сейчас, то к 40 миллионам может прибавиться еще порядка 70 млн грн.

И это только один пример. В целом же коммунальные предприятия Харькова дают днепровским фирмам осваивать значительную долю городской казны. И здесь есть где разгуляться – доходная часть бюджета второго по размеру мегаполиса страны в этом году запланирована в размере 15,6 млрд грн. В данном случае сложно переоценить роль и.о. харьковского мэра Игоря Терехова, который не может не участвовать в перераспределении потоков из городского бюджета в пользу днепровских фирм. С одной стороны – ничего личного, просто бизнес, ведь сейчас днепровские подрядчики имеют весьма прочную "крышу" в виде замглавы Офиса президента Тимошенко. А с другой – Терехов вынужден расплачиваться за протекцию того же Тимошенко и Айны Тимчук в борьбе за кресло мэра.

Третий участник харьковского "картеля" – бывший глава МВД Арсен Аваков – в отличие от партнеров рассматривает Харьков как вотчину, но партнерство в продвижении Терехова на пост городского головы вместе с Филатовым и Тимошенко играет ему на руку. Не имея собственной политической структуры, кроме "Нацкорпуса", лишившись значительной части влияния в правоохранительной системе, он за счет мэра Днепра и замглавы ОП компенсирует "пробелы" в партийном и административном ресурсе.

При этом бывший министр имеет личное влияние на Терехова - с ним Аваков связан давно: нынешний временный мэр областного центра работал экономическим советником в Харьковской ОГА с 2006 года, когда ее возглавлял Арсен Борисович, в 2007 он вообще стал замглавы Харьковщины. Когда в 2010 году Аваков оставил губернаторский пост, Терехов стал заместителем харьковского городского головы Геннадия Кернеса и выполнял функции коммуникатора между Кернесом и Аваковым, которые, мягко говоря, не дружили. Теперь же Терехов и Аваков полностью восстановили и развивают сотрудничество без помехи в виде Кернеса.

Харьковский областной совет также возглавляет человек Авакова – Артур Товмасян. Его считают близким другом сына Арсена Борисовича Александра, о чем свидетельствуют их совместные фото, гулявшие по соцсетям после Революции достоинства. В том числе, в сентябре 2014 года на площади Свободы в Харькове, где нынешний глава Харьковского облсовета и сын Авакова позируют на фоне памятника Ленину, который вскоре снесут.

Таким образом три политических персонажа – Филатов, Тимошенко и Аваков – сейчас работают над единым харьковским проектом под названием "Игорь Терехов". Их конечные личные цели могут разниться, но эффект от общих усилий пока один – Харьков становится территорией, подконтрольной днепровским структурам и в политике, и в бизнесе.

Иллюстрацией к этому можно взять историю, как депутатов Харьковского горсовета убеждали проголосовать за Терехова на пост его секретаря. Занималась этим, по словам депутата горсовета от партии "Слуга народа" Алины Мустафаевой, команда, состоящая из Айны Тимчук, Павла Фукса, Игоря Котвицкого и самого Терехова. То есть – человека Тимошенко и партнеров Авакова. И сейчас в штабе Терехова работает любимый политтехнолог Филатова Касьянов.

Насколько успешным окажется проект Терехова, покажет голосование 31 октября на выборах городского головы. Но уже понятно, что влияние Днепра в Харькове укрепилось весьма заметно, и в ближайшее время само по себе не исчезнет.

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