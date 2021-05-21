5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"

Більшість багатомільйонних тендерів з ремонту доріг на Харківщині виграє пов'язана із заступником Голови ОП Кирилом Тимошенко дніпровська фірма "Автомагістраль-Південь"

Більшість багатомільйонних тендерів з ремонту доріг на Харківщині виграє пов'язана із заступником Голови ОП Кирилом Тимошенко дніпровська фірма "Автомагістраль-Південь"

На сьогоднішній день однією з головних фірм, яка будує і ремонтує дороги в Харківській області є ТОВ "Автомагістраль-Південь". Слід тільки відкрити систему закупівель "Прозорро" і виявиться, що ця фірма бере участь мало не у всіх тендерах з ремонту магістралей в області, а більшу частину з них впевнено виграє у конкурентів.

Такі неабиякі успіхи однієї з багатьох будівельних компаній в Україні пояснюються досить просто. Справа в тому, що у "Автомагістралі-Південь" простежується досить чіткий зв'язок з топ-піарником "великого будівництва" Юрієм Голиком і головним куратором цього президентського проекту заступником голови Офісу Президента Кирилом Тимошенком. Втім, для початку варто уважніше поглянути на переможну ходу "Автомагістралі-Південь" по тендерних процедурах на Харківщині.

9 жирних тендерів за п'ять місяців

Наприклад, у квітні "Автомагістраль-Південь" виграла тендер з будівництва транспортної розв'язки на автодорозі державного значення Київ-Харків-Довжанський. За ці роботи фірма отримає майже 480 млн гривень. Крім того, на цій же дорозі дане ТОВ має виконати ремонт покриття на суму близько півмільярда гривень. Цей тендер був виграний в кінці зими поточного року. Взагалі траса Київ-Харків-Довжанський є дуже ласим шматочком для "Автомагістраль-Південь", адже на початку року були підписані ще два документи на ремонт цієї дороги. Згідно з одним з тендерів, фірма отримає за ремонт однієї з ділянок цієї дороги близько 650 млн гривень. Ще одну ділянку цієї ж траси "Автомагістраль-Південь" ремонтуватиме майже за 800 млн гривень. Відповідний тендер був підписаний на початку року.

Крім того, в цьому ж році фірма виграла торги на ремонт частини траси Золочів-Максимівка. За це вони отримають 670 млн гривень. Ну а найжирнішим підрядом для "Автомагістралі-Південь" виявився тендер на ремонт дороги Харків-Золочів. За виконання цих робіт з бюджету дадуть майже 1,2 млрд гривень.

Таким чином всього за п'ять місяців 2021 року фірма "Автомагістраль-Південь" підписала документів на виконання відразу 9 тендерів з ремонту доріг в Харківській області. Загальна сума цих тендерів становить майже 5 млрд гривень. Так, "Автомагістраль-Південь" і раніше вигравала тендери з ремонту доріг на Харківщині. Але згідно з системою" Прозорро", підрядів на 5-6 млрд гривень ця фірма збирала лише протягом 4 років, з 2017 по 2020 роки. Тепер же таку суму вони беруть на тендерах всього за п'ять місяців поточного року.

Крім того, згідно з системою "Прозорро", загалом по Україні "Автомагістраль-Південь" виграла тендерів майже на 29 млрд гривень. Виходить, що шосту частину від цієї суми приватній компанії принесуть підряди на ремонт доріг тільки в одній області - Харківській.

Дніпровські корені фірми

Такий різкий стрибок у тендерних перемогах на Харківщині фірми "Автомагістраль-Південь" збігся з призначенням Айни Тимчук на посаду голови Харківської облдержадміністрації, яка приступила до роботи в кінці листопада 2020 року. Відразу ж нагадаємо, що Тимчук – креатура Кирила Тимошенко, який віднедавна повністю контролює в ОП регіональну політику. Сама Тимчук, як і Тимошенко, родом з Дніпра, більшу частину свого свідомого життя провела на малій батьківщині, де займала високі посади в місцевій владі. Та й сьогодні буває в Харкові швидше "наїздами", що, втім, не заважає їй успішно просувати на Харківщині інтереси заступника голови ОП Тимошенко.

Сама ж компанія "Автомагістраль-Південь" формально зареєстрована в Одесі. Але, згідно з єдиним Держреєстром юридичних осіб, у цієї фірми є відразу чотири філії, одна з яких знаходиться в Дніпрі і називається "Дніпропетровське будівельне управління" ТОВ "Автомагістраль-Південь".

Крім того, згідно з інформацією на сайті "Інспекційного порталу", минулого року Держслужба з надзвичайних ситуацій проводила інспекцію цієї фірми і в офіційних документах вказується, що основним місцем господарської діяльності "Автомагістралі-Південь" є якраз місто Дніпро.

При цьому за фірмою "Автомагістраль-Південь" тягнеться великий шлейф фігурування в кримінальних провадженнях протягом останніх років. Наприклад, в 2019 році поліція Дніпропетровської області розслідувала справу про те, що чиновники Служби автомобільних доріг Дніпропетровської області вступали в змову з представниками "Автомагістраль-Південь" і привласнювали бюджетні гроші під час будівництва або ремонту доріг в області. Тоді ж суд заборонив Службі автодоріг Дніпропетровської області перераховувати гроші на рахунки фірми "Автомагістраль-Південь".

У 2019 році було кримінальне провадження щодо діяльності "Київавтодору", в якому також фігурувала фірма "Автомагістраль-Південь". Тоді в матеріалах кримінального провадження також вказувалося, що чиновники "Київавтодору" могли вступати в змову з представниками ряду приватних фірм, серед яких була і "Автомагістраль-Південь". Слідчі підозрювали фігурантів справи у привласненні бюджетних грошей під час капремонту шляхопроводу на вулиці Заболотного в Києві.

Крім того, в 2019 році "Автомагістраль-Південь" підозрювалася в ухиленні від сплати податків. Тоді суд навіть призначав експертизу, щоб встановити чи дійсно приватна фірма не платила частину податків.

Втім, всі ці неприємності з законом успішному освоєнню бюджетних коштів "Автомагістралі-Південь" ніяк не заважають. Заступництво високопосадовців практично гарантує і захист від кримінального переслідування і перемогу на великих тендерах.

Роль Кирила Тимошенка в успіху "Автомагістралі-Південь"

Варто нагадати, що "Автомагістраль-Південь" була одним з найбільших підрядників" Укравтодору " ще за часів президентства Петра Порошенка. Про це свого часу йшла мова в журналістському розслідуванні "Наших грошей". Тоді "Автомагістралі-Південь" активно допомагав губернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко. Позаштатним радником останнього працював Юрій Голик, з яким Резніченко співпрацював ще тоді, коли обидва були менеджерами в медіахолдингу УМХ.

У Дніпропетровській ОДА Голик відповідав за ремонт, реконструкцію та будівництво інфраструктурних об'єктів, а також мав відношення до організації тендерів через систему "ProZorro". Незважаючи на те, що Голик фактично керував будівництвом в області, він залишався на посаді позаштатного радника, не подавав е-декларацій і був практично невразливий для звинувачень у корупції.

Що стосується Кирила Тимошенка, то, як стверджують ЗМІ, він давно знайомий з Голиком через свого батька-бізнесмена і депутата Дніпропетровської облради Владлена Тимошенка. Батько Кирила Тимошенка був директором ТЦ "Пасаж", що належав Борису Філатову і Геннадію Корбану, з якими активно співпрацював Голик під час роботи в Дніпропетровській ОДА.

До того ж Тимошенко, як і Голик, в 2014 році співпрацював в якості політичного піарника з командою Порошенка. У команду Порошенка Тимошенко і Голик потрапили завдяки Резніченку, який доводиться родичем колишньому власнику УМХ харків'янину Борису Ложкіну, який після перемоги Порошенка на президентських виборах очолив його адміністрацію і посприяв кар'єрному зростанню родича і топ-менеджера свого холдингу.

Після перемоги Володимира Зеленського Резніченко і Голик звільнилися з Дніпропетровської ОДА, а ось Тимошенко, завдяки його ролі у виборчій кампанії Зеленського, навпаки – злетів на посаду заступника голови ОП, і досить швидко підтягнув до Києва досвідченого в питаннях будівництва і тендерів свого старого приятеля Голика. Спочатку на посаду радника прем'єра Олексія Гончарука, а пізніше на позицію радника з "Великого будівництва". І в Кабміні, і в ОП Голик курирував будівництво та ремонт інфраструктурних об'єктів, скрізь не займаючи формальних штатних посад. Слідом за Голиком Тимошенко повернув "у справу" і Резніченка, якого наприкінці 2020 року знову призначили на посаду губернатора Дніпропетровщини.

Однак повернемося на Харківщину, яка після приходу на посаду голови ОДА Тимчук стала для Кирила Тимошенка справжньою золотою жилою. За допомогою куратора "Великого будівництва" Голика більшу частину тендерів на Харківщині стала вигравати формально одеська, а за фактом дніпровська фірма "Автомагістраль-Південь". Ну а про те, як освоюються бюджетні мільйони на проектах "великого будівництва", свого часу вже розповідав екс-радник глави ОП Андрія Єрмака Ігор Уманський.

І треба сказати, що після одкровень Уманського мало що змінилося. Фірми з так званого "будівельного картелю" продовжують успішно вигравати багатомільйонні тендери. А "Автомагістраль-Південь" займає навіть в рамках "картелю" особливе становище. За інформацією "Наших грошей", "Автомагістраль-Південь" стала засновником Національної асоціації дорожників України, і при активному лобізмі Голика і Тимошенка в 2020 році була змінена Тендерна документація, завдяки якій до великих тендерів допускаються майже виключно члени НАДУ. Таким чином "Автомагістраль-Південь" отримала перевагу на ринку і в тендерах, що і дозволяє їй забирати всі "жирні" контракти на Харківщині.

Отже не можна не помітити, що всі успіхи "Автомагістралі-Південь" безпосередньо пов'язані з Кирилом Тимошенком і його молодшим партнером Голиком, що і дозволило замголови ОП стати головним "великим будівельником" на Харківщині, та й не тільки на ній.

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