Несподівана кандидатура. Чи стане Марія Чорна на посаді голови Кіровоградської ОДА "англійською королевою"

Кабмін на своєму засіданні 26 травня погодив кандидатуру Марії Чорної на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації

Кабмін на своєму засіданні 26 травня погодив кандидатуру Марії Чорної на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації

Для місцевих політичних еліт це виявилось доволі несподіваним рішенням, адже попри те, що кандидатура Чорної фігурувала у списку претендентів, всерйоз на це мало хто розраховував.

Як вже писав RegioNews, куди більше балів від політологів та експертів у цій гонці на посаду отримували екс-голова, а нині депутат Кіровоградської облради, представник "Батьківщини" Олександр Чорноіваненко та його колега по сесійній залі, обраний від партії "За майбутнє" Олександр Горбунов. Як би там не було, а поки президентського підпису під указом про призначення Марії Чорної на відповідну посаду нема, спробуємо широкими мазками намалювати портрет потенційного голови Кіровоградської ОДА.

Отже, свою трудову діяльність посадовиця починала як продавець Компаніївського районного споживчого товариства. Далі - вчителювання у Компаніївському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, і от в 2002 році пані Чорна отримує роботу агронома з насінництва управління сільського господарства і продовольства Компаніївської РДА. Подальше просування по кар'єрній драбині було питанням часу. З 2004 по 2008 рік – головний спеціаліст, а вже з 2008-го - начальник відділу управління агропромислового розвитку у все тій же райдержадміністрації. Наступним кроком мала б стати Кіровоградська ОДА. Це, власне, й сталось. З 2011 року Марія Чорна почала працювати тут на посаді заступниці директора департаменту агропромислового розвитку, а минулоріч очолила в облдержадміністрації відповідний департамент.

Враховуючи аграрну спрямованість регіону та специфіку своїх попередніх посад, недивно, що на засіданні уряду посадовиця окрему увагу приділила перспективності розвитку даного напрямку на Кіровоградщині. Крім того, на думку Чорної, майбутній очільник регіону має зосередити свою увагу на проблемах охорони здоров’я в сільській місцевості, а також працювати над завершенням реформи децентралізації та якісним виконанням президентської програми "Велике будівництво".

Відповідно ж до поданої декларації офіційно зареєстрованого рухомого та нерухомого майна у потенційної голови ОДА небагато. По суті, лише квартира на 50,5 квадратних метрів, придбана у 2019 році та оцінена у 486 тисяч гривень. Власне, на придбання квартири посадовиця отримала того ж року кредити у сумі 402,25 тисяч гривень. А вже на початку 2020-го пані Чорна у "ПриватБанку" прокредитувалась ще на 75 тисяч.

Прикметно, що у березні цього року вона задекларувала також позичку у сумі 280 тисяч гривень, яку отримала від Парасковії Скляренко. Остання, судячи з усього, є родичкою чоловіка начальниці управління Державної казначейської служби України у Компаніївському районі Кіровоградської області Оксани Скляренко. Враховуючи інформацію про те, що Марія Чорна є сестрою "майданівця" Василя Скляренка, що має у Компаніївці свій бізнес, подібні грошові операції стають більш зрозумілими. Що ж до доходів, то за минулий рік чиновниця встигла заробити 445,07 тисяч гривень заробітної плати, а також отримати два гонорари у розмірі 1941 та 359 гривень від Кропивницького коледжу механізації сільського господарства та Кропивницького коледжу харчування і торгівлі.

З офіційною інформацію це загалом й усе, адже попри доволі високі посади, які займала Марія Чорна останні роки, назвати її публічною особою доволі важко. У політичних іграх вона помічена не була, як, власне, і в скандалах будь якого штибу. І це, звісно, радує, однак не дає простору для окреслення характеру "правління" найбільш вірогідної голови Кіровоградської ОДА на найближчий період.

У своєму телеграм-каналі громадський активіст, заступник директора департаменту надання адмінпослуг Кропивницької міськради Андрій Лаврусь, що славиться хорошою мережею інсайдерів, зауважив наступне: "На фоні останньої новини у мене є великі сумніви на рахунок того, що з дня офіційного призначення областю буде керувати перша особа. Ми заходимо у ситуацію коли в одних буде новий запис у трудовій книжці, а керувати будуть сірі кардинали". Це, безумовно, припущення, однак, враховуючи перипетії навколо посади голови Кіровоградської ОДА, що тривають вже другий рік, це припущення може стати неприємним пророцтвом.

Чого варта історія затримання екс-голови ОДА Андрія Балоня, якого звинувачують у вимаганні хабаря, звільнення його наступника, Андрія Назаренка, який начебто не знав про кадрове рішення Банкової, але написав заяву на звільнення за власним бажанням, та останніх новин про затримання організованої групи, яка "продавали" вище згадану посаду за 3,5 мільйона доларів. Даних осіб "накрили" якраз в день погодження кандидатури Марії Чорної, що додає особливої пікантності ситуації.

І тут не потрібно вірити в містику, таємні змови чи "прокляті посади", аби зрозуміти – хто б не став наступним головою Кіровоградської ОДА, просто йому тут точно не буде. А ось відмова Банкової призначати очільником області або "батьківщинця" Олександра Чорноіваненка, або "замайбутнівця" Олександра Горбунова свідчить про очевидне – Володимир Зеленський не бажає вступати в жодні політичні мезальянси чи-то з Юлією Тимошенко, чи з партнерським дуетом Ігоря Палиці та Ігоря Коломойського.