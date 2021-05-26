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26 травня 2021, 14:00 109

Кабмін погодив призначення голови Кіровоградської ОДА

26 травня 2021, 14:00 109
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Фото:kr-admin.gov.ua
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У середу, 26 травня, під час засідання Кабінет міністрів погодив призначення на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорної

Як передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання уряду.

Відомо, що Марія Чорна з 2002 дo 2014 poку пpацювала в Кoмпаніївській PДА. Зокрема з 2004 року працювала у сфері агропромислового комплексу.

З 2011 до 2020 року була заступником директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації.

З минулого року вона обіймає посаду директорки департаменту агропромислового розвитку ОДА.

Раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив звільнення голови Кіровоградської ОДА Назаренка.

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