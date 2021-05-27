Неожиданная кандидатура. Станет ли Мария Черная на посту председателя Кировоградской ОГА "английской королевой"

Кабмин на своем заседании 26 мая согласовал кандидатуру Марии Черной на должность главы Кировоградской облгосадминистрации

Кабмин на своем заседании 26 мая согласовал кандидатуру Марии Черной на должность главы Кировоградской облгосадминистрации

Для местных политических элит это оказалось довольно неожиданным решением, ведь несмотря на то, что кандидатура Черной фигурировала в списке претендентов, всерьез на это мало кто рассчитывал.

Как уже писал RegioNews, куда больше баллов от политологов и экспертов в этой гонке на пост получали экс-председатель, а ныне депутат Кировоградского облсовета, представитель "Батькивщины" Александр Чорноиваненко и его коллега по сессионному залу, избранный от партии " За майбутнє" Александр Горбунов. Как бы то ни было, а пока президентской подписи под указом о назначении Марии Черной на соответствующую должность нет, попробуем широкими мазками нарисовать портрет потенциального председателя Кировоградской ОГА.

Итак, свою трудовую деятельность чиновница начинала как продавец Компанеевского районного потребительского общества. Далее - обучение в Компанеевском межшкольном учебно-производственном комбинате, и вот в 2002 году госпожа Черная получает работу агронома по семеноводству управления сельского хозяйства и продовольствия Компанеевского РГА. Дальнейшее продвижение по карьерной лестнице было вопросом времени. С 2004 по 2008 год – главный специалист, а уже с 2008-го - начальник отдела управления агропромышленного развития во все той же райгосадминистрации. Следующим шагом должна была бы стать Кировоградская ОГА. Это, собственно, и произошло. С 2011 года Мария Черная начала работать здесь в должности заместителя директора департамента агропромышленного развития, а в прошлом году возглавила в облгосадминистрации соответствующий департамент.

Учитывая аграрную направленность региона и специфику своих предыдущих должностей, неудивительно, что на заседании правительства чиновница отдельное внимание уделила перспективности развития данного направления на Кировоградщине. Кроме того, по мнению Черной, будущий глава региона должен сосредоточить свое внимание на проблемах здравоохранения в сельской местности, а также работать над завершением реформы децентрализации и качественным выполнением президентской программы "Большое строительство".

Согласно же представленной декларации официально зарегистрированного движимого и недвижимого имущества у потенциальной председательницы ОГА немного. По сути, только квартира на 50,5 квадратных метров, приобретенная в 2019 году и оцененная в 486 тысяч гривен. Собственно, на приобретение квартиры чиновница получила в том же году кредиты в сумме 402,25 тысяч гривен. А уже в начале 2020-го госпожа Черная в "Приватбанке" прокредитовалась еще на 75 тысяч.

Примечательно, что в марте этого года она задекларировала также ссуду в сумме 280 тысяч гривен, которую получила от Прасковьи Скляренко. Последняя, судя по всему, является родственницей мужа начальницы управления Государственной казначейской службы Украины в Компанеевском районе Кировоградской области Оксаны Скляренко. Учитывая информацию о том, что Мария Черная является сестрой "майдановца" Василия Скляренко, который имеет в Компанеевке свой бизнес, подобные денежные операции становятся более понятными. Что же касается доходов, то за прошлый год чиновница успела заработать 445,07 тысяч гривен заработной платы, а также получить два гонорара в размере 1941 и 359 гривен от Кропивницкого колледжа механизации сельского хозяйства и Кропивницкого колледжа питания и торговли.

Из официальной информацией это в целом и все, ведь несмотря на довольно высокие должности, которые занимала Мария Черная последние годы, назвать ее публичным лицом довольно трудно. В политических играх она замечена не была, как, собственно, и в скандалах любого толка. И это, конечно, радует, однако не дает пространства для определения характера "правления" наиболее вероятной главы Кировоградской ОГА на ближайший период.

В своем телеграм-канале общественный активист, заместитель директора департамента предоставления админуслуг Кропивницкого горсовета Андрей Лаврусь, славящийся хорошей сетью инсайдеров, заметил следующее: "На фоне последней новости у меня есть большие сомнения на счет того, что со дня официального назначения областью будет руководить первое лицо. Мы заходим в ситуацию когда у одних будет новая запись в трудовой книжке, а руководить будут серые кардиналы". Это, безусловно, предположение, однако, учитывая перипетии вокруг должности председателя Кировоградской ОГА, длящиеся уже второй год, это предположение может стать неприятным пророчеством.

Чего стоит история задержания экс-главы ОГА Андрея Балоня, которого обвиняют в вымогательстве взятки, освобождении его преемника, Андрея Назаренко, который вроде бы не знал о кадровом решении Банковой, но написал заявление на увольнение по собственному желанию, и последних новостей о задержании организованной группы, которая "продавала" вышеупомянутую должность за 3,5 миллиона долларов. Данных лиц "накрыли" как раз в день согласования кандидатуры Марии Черной, что добавляет особой пикантности ситуации.

И здесь не нужно верить в мистику, тайные заговоры или "проклятые должности", чтобы понять – кто бы не стал следующим главой Кировоградской ОГА, легко ему здесь точно не будет. А вот отказ Банковой назначать главой области или "батьківщинця" Александра Чорноіваненка, или "замайбутнівця" Александра Горбунова свидетельствует об очевидном – Владимир Зеленский не желает вступать ни в какие политические мезальянсы то ли с Юлией Тимошенко то ли с партнерским дуэтом Игоря Палицы и Игоря Коломойского.