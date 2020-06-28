Підозрюваного в корупції голову Кіровоградської ОДА офіційно звільнили з посади

Президент видав відповідний указ

Президент видав відповідний указ

Фото: з відкритих джерел

З посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації був звільнений підозрюваний у корупції Андрій Балонь.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ про звільнення, опублікований на сайті Офісу президента.

Звільнити Балоня Андрія Богдановича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, Балоня підозрюють в отриманні майже 2 млн гривень хабара від керівника обласного відділення одного з органів держвлади. За даними слідства, в обмін на неправомірну вигоду посадовій особі обіцяли не перешкоджати його діяльності. Слідство вважає, що Балонь діяв з спільником, якого вже заарештували.

Пізніше повідомлялося, що суд взяв під варту Андрія Балоня.