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20 січня 2021, 17:13 84

У Тернополі затримали за хабар начальнака одного з управлінь ОДА

20 січня 2021, 17:13 84
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Чиновник вимагав гроші у місцевого підприємця
Чиновник вимагав гроші у місцевого підприємця
Фото: tern.gp.gov.ua
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У Тернополі працівники прокуратури відкрили кримінальну справу проти начальника управління Тернопільської ОДА за фактом вимагання та отримання хабара.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Тернопільської області, передає RegioNews.

За версією слідства, начальник одного з управлінь Тернопільської ОДА вимагав у фізичної особи-підприємця 500 доларів США неправомірної вигоди за сприяння у підключенні нежитлового приміщення до електроживлення”, - йдеться в повідомленні.

Чиновника затримали під час отримання другої частини хабара в сумі 400 доларів відповідно до ст.208 КПК України. Наразі вирішується питання про вручення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції. Злочин викрито за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань.

Нагадаємо, раніше у Харкові одного з керівників філії держгеокадастру затримали на хабарі.

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