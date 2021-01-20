У Хмельницькій області звільнять більше тисячі працівників РДА

У зв’язку із звільненням чиновникам виплатять 62 мільйони гривень

У зв’язку із звільненням чиновникам виплатять 62 мільйони гривень

Фото: adm-km.gov.ua

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Хмельницької ОДА Сергій Ткачук, передає RegioNews.

Він розповів, що працівникам, які підпадають під скорочення, планують здійснити виплати на загальну суму 62 мільйони гривень.

В середньому кожен працівник отримає близько 59 тисяч гривень. Також з цієї суми будуть зняті податки", - сказав Сергій Ткачук.

Звільнення чиновників пов’язане із постановою Кабінету Міністрів від 16 грудня про реорганізацію та створення нових районних державних адміністрацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні зі своїх посад звільнять усіх голів райдержадміністрацій

19 січня у Харківській ОДА значно скоротили кількість чиновників в райадміністраціях.