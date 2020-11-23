Місцеві коаліціади. Хто буде контролювати новообрану Одеську облраду

Ще до офіційного оголошення результатів виборів партії, що пройшли в Одеську облраду почали домовлятися про створення там більшості. Однак головною інтригою залишається персона нового голови ОДА, якого Володимир Зеленський не поспішає затверджувати. І вже після цього кадрового призначення обласна коаліція остаточно визначиться

Ще до офіційного оголошення результатів виборів партії, що пройшли в Одеську облраду почали домовлятися про створення там більшості. Однак головною інтригою залишається персона нового голови ОДА, якого Володимир Зеленський не поспішає затверджувати. І вже після цього кадрового призначення обласна коаліція остаточно визначиться

RegioNews продовжує цикл статей, в яких розповідає про те, хто і як формуватиме коаліцію в облрадах, а хто там опиниться в опозиції. На черзі – поствиборна ситуація в Одеській області.

Призначення Гриневецького пригальмували

Виявилося, що в Україні мало що означає схвалення Кабміном кандидатури на посаду керівника ОДА. Як ми вже писали, головою обладміністрації має всі шанси стати Сергій Гриневецький. Досвідчений чиновник, якого запросив у свою команду ось вже тричі мер Одеси Геннадій Труханов, отримав узгодження в уряді, але поки не побачив підпис на указі президента. Погодження його кандидатури "пригальмували" на Банковій і подейкують, що Володимир Зеленський не поспішає з підписанням за своїми особистими мотивами.

Є й інші кандидати від не менш шанованих в Україні груп впливу, ніж тих, які представили Гриневецького бенефіціари мерії – Борис Кауфман і Олександр Грановський. Так, наприклад, одеський осередок "Слуги народу" продовжує наполягати на затвердженні в ролі голови ОДА свого лідера, нардепа Сергія Колебошина. У Зеленського в цілому не проти колишнього вчителя, але поки зважують ризики: віддати регіон трухановському соратнику або позбутися свого депутата у Верховній Раді, оскільки у разі призначення перевиборів по округу Колебошина великі шанси пройти у представника ОПЗЖ.

Чия буде коаліція?

Впевнені позиції у партії Медведчука-Льовочкіна і в новому скликанні обласної ради, де ОПЗЖ стане найбільшою фракцією у складі 24 депутатів із 84-х. До них, швидше за все, приєднаються представники "Партії Шарія", яких шестеро. Нагадаємо, франшизу на "червону кульку" в регіоні викупив колишній депутат облради, а тепер обранець міської ради Віктор Баранський. Очікується, що до більшості можуть примкнути 10 представників "За майбутнє" та 7 від "Батьківщини". Починаючи з моменту оголошення екзит-полів, "сірі кардинали" ОПЗЖ почали переговори по створенню облрадівського альянсу, головою якого повинен стати нинішній перший заступник голови облради Вадим Шкаровський.

Плани проросійських сил у регіоні може порушити якраз рішення президента. У разі призначення сильного голови ОДА той може натиснути на голів фракцій і об'єднати сили, що поки не визначилися, в іншу коаліцію - за прикладом більшості Одеської міськради в обласній можуть голосувати разом "Слуга народу", "Європейська солідарність" і труханівська "Довіряй ділам". Якщо такий альянс збереться, то керівником облради цілком може виявитися голова обласного штабу "СН" й чоловік нардепа Юлії Діденко - Григорій Діденко. А віцеспікером за квотою "ДД" - нардеп позаминулого скликання від Партії регіонів Світлана Фабрикант або чинний голова Приморської райадміністрації Одеси Марат Корольов.

Різноманітність "нових облич"

У цьому скликанні буде багато нових облич, які вплинуть на роботу облради. Трохи зміниться склад найбільшої фракції ОПЗЖ. Першим номером списку був Вадим Рабінович, замість нього пройде столичний фахівець з ОСББ Олексій Ігнатьков. Відмовиться від мандата неформальний лідер "Євросолідарності" в регіоні Олексій Гончаренко, замість якого зайде учений Андрій Красножон. Від "Слуги народу" правом зайти в облраду не скористаються вищезгаданий нардеп Колебошин і міністр охорони здоров'я, ексглава області Максим Степанов. Тому свої місця отримають начальниця департаменту соціальної політики ОДА Лілія Коваленко, а також лікар і ведучий шоу "Я соромлюсь свого тіла" Валерій Ославский.

Комісію з питань правової політики, законності і правопорядку в облраді, ймовірно, очолить брат Колебошина Олексій Семенцов, який працював керівником управління захисту економіки обласного управління МВС. За час роботи у правоохоронних органах Семенцов прославився кількома гучними скандалами. Ще десять років тому, бувши старшим уповноваженим в управлінні по боротьбі з торгівлею людьми, він побив свого начальника за те, що шеф ініціював два розслідування відносно підлеглого. Пізніше працював начальником регіональної міграційної служби, і нібито перевіряючи посвідку на проживання у громадянина В'єтнаму, який торгував валютою на 7–му кілометрі, також його побив. А кілька років тому від міністра Арсена Авакова вимагали звільнити Семенцова, оскільки під час його роботи розмах проституції в регіоні збільшився в кілька разів.

Непростою особистістю, яка стала депутатом від "Батьківщини", є власник охоронної структури "Самсон" Андрій Бабенко. До розформування він служив у "Беркуті" і, за версією прокуратури, брав участь у сутичках на Майдані. На бізнесмена двічі робили замах. Гучний інцидент стався влітку 2018-го, коли в машину Бабенка заклали бомбу, вдруге спрацювала вибухівка на дорозі, коли він вже як кандидат у депутати їхав на зустріч з виборцями - у жовтні. "Самсон" був учасником кількох рейдерських захоплень, а охоронець агентства, виставлений на вході в ресторан, був причетний до вбивства з необережності відвідувача. Зараз Бабенка пов'язують з колишнім нардепом-"регіоналом" Олександром Пресманом.

Спонсорство регіональної "Батьківщини" приписують опоненту Труханова Дмитру Голубову і колишньому компаньйону мера Володимира Галантерника. Тому за квотою останнього в рядах новообраних депутатів є кілька його ставлеників. Наприклад, начальник охорони Галантерника Володимир Босенко і соратниця бізнесмена Анастасія Сілінова. Вона - директор рекламного агентства, яке належало кіпрському офшору "Пимолсен холдінгс ЛТД". Це ж юрособа володіє каналами Галантерника, кількома будівництвами та будівлею ТРЦ City Center.