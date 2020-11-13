Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханового повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького

Днями Кабмін погодив призначення трьох нових голів облдержадміністрацій, серед яких опинилася і Одеська ОДА. Втім, президентський указ про політичну реінкарнацію Сергія Гриневецького чомусь завис

Днями Кабмін погодив призначення трьох нових голів облдержадміністрацій, серед яких опинилася і Одеська ОДА. Втім, президентський указ про політичну реінкарнацію Сергія Гриневецького чомусь завис

До початку листопада пост очільника Одеської області обіймав 36-річний Максим Куций. Цей київський бізнесмен був представлений особисто президентом Володимиром Зеленським рік тому. Втім, про те, що голову ОДА незабаром будуть міняти, заговорили вже через кілька місяців після призначення.

За що звільнили Куцого

Найгучнішим скандалом Куцого, мабуть, була історія з "режимним кабінетом", коли він у відповідь на незручні запитання журналістки влаштував істерику і почав з Нацгвардією виганяти знімальну групу 1+1 зі свого кабінету. Також його з першим заступником В'ячеславом Овечкіним регулярно бачили в курортній Аркадії — у розпал коронавірусу вони "показували приклад", відвідуючи клуби "Ібіца" і Park'e Residеnce, при цьому за рахунок закладів. Куций також взяв під особистий контроль ситуацію із затонулим на пляжі танкером "Делфі", але в підсумку нічого не зробив.

А найгучніший промах пов'язаний із заходами по боротьбі з COVID-19. У Facebook у нього з'явився пост про відкриття кисневої станції в Ізмаїлі, де чиновник запевняв, що ОДА виділила на проект 780 тис. грн. Проте в коментарях власник приватного порту і голова обласного штабу по боротьбі з коронавірусом Андрій Ставніцер уточнив: волонтери та спонсори оплатили станцію "під ключ", і жодних 780 тис. грн Куцого там немає. Конфлікт між бізнесменом і чиновником стрімко розвивався. Керівник області не зміг врегулювати його сам і почав просити Київ про допомогу. Вирішувати проблему з Ставницером довелося мало не особисто Зеленському, після чого репутація Куцого на Банковій остаточно скотилася нижче плінтуса.

А низький показник на виборах "слуг" став останнім цвяхом для голови ОДА. У перших числах листопада президент підписав відставку Куцого "за власним бажанням", а виконувати його обов'язки тимчасово став вищезгаданий перший заступник голови ОДА Овечкін.

Чому Гриневецький

Після такої відставки політичний бомонд почав обговорювати можливі варіанти на заміну Куцого. Розглядали кандидатуру голови обласного штабу "Слуги народу" Григорія Діденка і бізнесмена Сергія Варчука, якого пов'язують з Ігорем Коломойським. Але найбільш вірогідними фігурами були нардеп Сергій Колебошин, який очолює одеський осередок президентської партії, а також ветеран радянсько-української політики, а нині соратник мера Одеси Геннадія Труханова Сергій Гриневецький. І хоч до останнього всі думали, що посаду отримає Колебошин, днями стало відомо, що саме кандидатуру Гриневецького погодили в Кабміні.

Ще навесні говорили, що Сергія Рафаїловича в "ЗеКоманді" розглядали навіть як партійного висуванця в мери, але діючий міський голова Труханов швидше зорієнтувався і взяв екс-голову ОДА часів Леоніда Кучми в союзники - поставив його першим номером від "Довіряй ділам" до списку кандидатів в Одеську облраду з прицілом на спікерство. Тепер же призначення Гриневецького, швидше за все, є частиною нових домовленостей між Трухановим і "слугами" за підсумками першого туру місцевих виборів.

На фото: Сергій Гриневецький і Геннадій Труханов

Свій трудовий шлях Сергій Гриневецький почав з інженера-технолога, а з 1982-го по 1984-й рік обіймав посаду першого секретаря Роздільнянського райкому комсомолу, пізніше - першого секретаря Одеського обкому ЛКСМУ, а далі кар'єра подарувала йому посаду першого секретаря Роздільнянського райкому КПРС. У 1998 році Гриневецький вперше став нардепом від Народно-демократичної партії – тодішньої "партії влади". У тому ж році він очолив Одеську ОДА і керував нею до 2005 року, після чого ще півроку пробув головою Одеської облради. Другий раз у Верховну Раду політик обрався в 2007 році від Блоку Литвина, а в третій – у 2012-му по одеському мажоритарному округу №134, приєднавшись тут же до парламентської фракції Партії регіонів.

Зараз колишньому комсомольцю 63 роки, у нього у власності досить земель (на одному з елітних ділянок біля моря зараз будується ЖК), тому політик міг би спокійно жити на пенсії. Гриневецький дійсно залишається шанованою багатьма людиною, з ним могли радитися і члени уряду, і навіть президент. Але тепер він вирішив згадати молодість і знову стати керманичем області. І, схоже, в цьому йому допомогли нові бенефіціари мерії, які активно відстоювали кандидатуру одесита в Києві.

Дочекатися виборів

Влітку минулого року мер Труханов побив горщики зі своїм давнім компаньйоном Володимиром Галантерником – мільйонером, який проживає в Лондоні. Градоначальнику довелося шукати нових спонсорів і партнерів, якими стали Борис Кауфман і Олександр Грановський. Бізнесмени вже допомагають Труханову з виборами, і в разі його перемоги 15 листопада у другому турі (а це більш ніж ймовірно) йому доведеться бути вдячним своїм партнерам.

Основним активом Кауфмана є компанія, що торгує сигаретами провідних брендів, і вже незабаром в Одесі очікують установку двох сотень тютюнових лавок. А найгучнішим "віджаттям" даного бізнес-тандему повинен стати одеський аеропорт. У серпні в Києві керівництво Державної авіаційної служби зустрілося з гендиректором ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса", яким володіють бізнесмени, та керівником КП "Міжнародний аеропорт Одеса". На зустрічі обговорювали передачу фірмі сертифіката експлуатанта аеродрому, який наразі закріплений за комунальним підприємством. Питання майже вирішене, і незабаром Одеса стане другим містом в Україні, що має фактично приватний аеропорт. Ще один приватний експлуатант аеропорту належить Коломойському в Дніпрі.

Кауфман і Грановський домовлялися про призначення Гриневецького з Офісом президента. Мотивація зрозуміла: голова ОДА та мер - в одній зв'язці, а значить потрібні питання вирішувати буде ще простіше. Пара бізнесменів заздалегідь подбала і про зняття юридичної перешкоди для Гриневецького, який підпадає під закон України "Про очищення влади" (люстрації). Спочатку використовували хід: політик подав свою кандидатуру на посаду заступника голови Одеської ОДА. Відділ кадрів відмовив йому, але в законі були внесені поправки, згідно з якими люстрація застосовується до особи тільки одноразово. Тобто один раз відділ кадрів йому вже відмовив, і вже нічого не заважає Гриневецькому подати свою кандидатуру вдруге на посаду голови ОДА. На цьому старий-новий топ-чиновник не зупинився, а встиг подати позов в окружний адмінсуд, домагаючись скасування рішення ОДА про його люстрацію. І вже неофіційно говорять, що суддя прийняв потрібне рішення.

Втім, вітати Гриневецького з поверненням в головний кабінет Одеської області ще рано. Вже бували випадки, коли факт узгодження кандидата урядом не означав гарантованого призначення. Можливого попередника Куцого – Андрія Андрійчикова – влітку 2019-го в Кабміні також затвердили, але після народних протестів відкликали постанову. Так що, ймовірно, все остаточно повинно вирішитися після другого туру виборів мера Одеси.