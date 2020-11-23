Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Одесский облсовет

Еще до официального оглашения результатов выборов прошедшие в Одесский облсовет партии начали договариваться о создании там большинства. Однако пока главной интригой остается персона нового главы ОГА, которого Владимир Зеленский не спешит утверждать. И уже после данного кадрового назначения областная коалиция окончательно определится

Еще до официального оглашения результатов выборов прошедшие в Одесский облсовет партии начали договариваться о создании там большинства. Однако пока главной интригой остается персона нового главы ОГА, которого Владимир Зеленский не спешит утверждать. И уже после данного кадрового назначения областная коалиция окончательно определится

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как будет формировать коалицию в облсоветах, а кто там окажется в оппозиции. На очереди – поствыборная ситуация в Одесской области.

Назначение Гриневецкого притормозили

Оказалось, что в Украине мало что означает одобрение Кабмином кандидатуры на пост руководителя ОГА. Как мы уже писали, главой обладминистрации имеет все шансы стать Сергей Гриневецкий. Опытный чиновник, которого пригласил в свою команду вот уже трижды мэр Одессы Геннадий Труханов, получил согласование в правительстве, но пока не увидел подписи на указе президента. Согласование его кандидатуры "притормозили" на Банковой и поговаривают, что Владимир Зеленский не спешит с подписанием по своим личным мотивам.

Есть и другие кандидаты от не менее уважаемых в Украине групп влияния, чем представившие Гриневецкого бенефициары мэрии – Борис Кауфман и Александр Грановский. Так, например, одесская ячейка "Слуги народа" продолжает настаивать на утверждении в роли главы ОГА своего лидера, нардепа Сергея Колебошина. У Зеленского в целом не против бывшего учителя, но пока взвешивают риски: отдать регион трухановскому соратнику или лишиться своего депутата в Верховной Раде, поскольку в случае назначения перевыборов по округу Колебошина велики шансы пройти у представителя ОПЗЖ.

Чья будет коалиция?

Уверенные позиции у партии Медведчука-Левочкина и в новом созыве областного совета, где ОПЗЖ станет самой большой фракцией в составе 24 депутатов из 84-х. К ним, скорее всего, примкнут представители "Партии Шария", которых шестеро. Напомним, франшизу на "красный шарик" в регионе выкупил бывший депутат облсовета, а теперь избранник совета городского Виктор Баранский. Ожидается, что к большинству могут примкнуть 10 представителей "За майбутне" и 7 от "Батькивщины". Начиная с момента оглашения экзитполов, "серые кардиналы" ОПЗЖ начали переговоры по созданию облсоветовского альянса, председателем которого должен стать нынешний первый замглавы облсовета Вадим Шкаровский.

Планы пророссийских сил в регионе может нарушить как раз решение президента. В случае назначения сильного главы ОГА тот может надавить на глав фракций и объединить колеблющиеся силы в другую коалицию - по примеру большинства Одесского горсовета в областном могут голосовать вместе "Слуга народа", "Европейская солидарность" и трухановская "Доверяй делам". Если такой альянс соберется, то руководителем облсовета вполне может оказаться глава областного штаба "СН" и супруг нардепа Юлии Диденко - Григорий Диденко. А вице-спикером по квоте "ДД" - нардеп позапрошлого созыва от Партии регионов Светлана Фабрикант либо действующий глава Приморской райадминистрации Одессы Марат Королев.

Разнообразие "новых лиц"

В этом созыве будем много новых лиц, которые окажут влияние на работу облсовета. Немного изменится состав самой большой фракции ОПЗЖ. Первым номером списка был Вадим Рабинович, вместо него пройдет столичный специалист по ОСМД Алексей Игнатьков. Откажется от мандата неформальный лидер "Евросолидарности" в регионе Алексей Гончаренко, вместо которого зайдет ученый Андрей Красножон. От "Слуги народа" правом зайти в облсовет не воспользуются вышеупомянутый нардеп Колебошин и министр здравоохранения, экс-глава области Максим Степанов. Поэтому свои места получат начальница департамента социальной политики ОГА Лилия Коваленко, а также врач и ведущий шоу "Я соромлюсь свого тіла" Валерий Ославский.

Комиссию по вопросам правовой политики, законности и правопорядка в облсовете, вероятно, возглавит брат Колебошина Алексей Семенцов, который работал руководителем управления защиты экономики областного управления МВД. За время работы в правоохранительных органах Семенцов прославился несколькими громкими скандалами. Еще десять лет назад, будучи старшим уполномоченным в управлении по борьбе с торговлей людьми, он побил своего же начальника за то, что шеф инициировал два расследования в отношении подчиненного. Позже работал начальником региональной миграционной службы, и якобы проверяя вид на жительство у гражданина Вьетнама, торговавшего валютой на 7–м километре, также его избил. А несколько лет назад от министра Арсена Авакова требовали уволить Семенцова, поскольку во время его работы размах проституции в регионе увеличился в несколько раз.

Непростой личностью, ставшей депутатом от "Батькивщины", является владелец охранной структуры "Самсон" Андрей Бабенко. До расформирования он служил в "Беркуте" и, по версии прокуратуры, участвовал в столкновениях на Майдане. На бизнесмена дважды покушались. Громкий инцидент случился летом 2018-го, когда в машину Бабенко заложили бомбу, во второй раз сработала взрывчатка на дороге, когда он уже как кандидат в депутаты ехал на встречу с избирателями - в октябре. "Самсон" был участником нескольких рейдерских захватов, а охранник агентства, выставленный на входе в ресторан, оказался причастен к убийству по неосторожности посетителя. Сейчас Бабенко связывают с некогда нардепом-"регионалом" Александром Пресманом.

Спонсорство региональной "Батькивщины" приписывают оппоненту Труханова Дмитрию Голубову и бывшему компаньону мэра Владимиру Галантернику. Поэтому по квоте последнего в рядах новоизбранных депутатов есть несколько его ставленников. Например, начальник охраны Галантерника Владимир Босенко и соратница бизнесмена Анастасия Силинова. Она - директор рекламного агентства, которое принадлежало кипрскому офшору "Пимолсен холдингс ЛТД". Это же юрлицо владеет каналами Галантерника, несколькими стройками и зданием ТРЦ City Center.