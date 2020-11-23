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23 листопада 2020, 09:26 104

У Дніпрі відбулась стрілянина поруч із виборчою дільницею

23 листопада 2020, 09:26 104
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Ніхто з місцевих жителів не отримав поранень
Фото: з відкритих джерел
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Поруч з однією з виборчих дільниць Дніпра сталася стрілянина - зловмисники прокололи шини автомобілям, і тікаючи дістали зброю та зробили постріли у повітря.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Дніпро Оперативний.

Як зазначається, водій, який чекав пасажирів біля школи № 117, побачив, як до машини підійшли невідомі та прокололи колеса. Потім вони прокололи колеса іншій автівці, яка тільки під'їхала. Після цього невідомі стали тікати. Їх кинулися наздоганяти жінки. Добігши до свого авто, невідомі дістали зброю, вистрілили два рази в повітря і поїхали.

Співробітники поліції ввели план-перехоплення, внаслідок якого на Набережній Перемоги зупинили автомобіль, схожий на той, в якому поїхали зловмисники.

Відзначається, що в салоні автомобіля вже був тільки водій. Після огляду транспортного засобу було знайдено близько 15 листів з адресами виборчих дільниць. Водій не зміг пояснити, звідки у нього ці документи. А коли фото водія зупиненої іномарки показали свідкам інциденту - люди впізнали його.

Тривають слідчі дій та вивчаються обставини події.

Нагадаємо, напередодні у Дніпрі відбувся другий тур виборів мерів.

вибори Кандидат стрілянина кримінальна справа поліція
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