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23 листопада 2020, 10:01 39

Кандидат в мери Полтави Іващенко признав свою поразку

23 листопада 2020, 10:01 39
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За кандидата від партії "Слуга народу" Сергія Іващенка проголосували понад 28 тисяч полтавців
За кандидата від партії "Слуга народу" Сергія Іващенка проголосували понад 28 тисяч полтавців
Фото: Полтавщина
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На думку кандидата в мери Полтави від партії "Слуга народу" Сергія Іващенка, який посів друге місце у другому турі виборів міського голови, зміни у Полтаві все одно вже не спинити.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікацію Сергія Іващенка у Facebook.

Дякую кожному з 28 тисяч полтавців, які проголосували за Зміни в Полтаві. Ви – справжні відповідальні громадяни!", - зазначив він.

На думку Іващенка, виграти не вдалось через розгалужену і доведену систему підкупу, "цинічний підвоз та обман виборців".

31 тисяча полтавців, які прийшли до дільниць по різних причинах, обрали собі свого мера. І нам з цим жити… якийсь час. І цей вибір також потрібно поважати... Але головна проблема – сьогодні не виграла Полтава! В той же час, я переконаний – зміни не спинити. Ми не дамо обкрадати наших громадян та руйнувати наше місто. Працюємо!", - додав він.

Раніше повідомлялось, що у Полтаві журналісти виявили схему підкупу виборців на користь Мамая. Також у Полтаві зафіксували провокації проти кандидата у мери від "Слуги народу" Сергія Іващенка та його "Команди змін".

Нагадаємо, напередодні у Полтаві відбувся другий тур виборів мерів.

вибори Полтава Слуга народа голосування Кандидат
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