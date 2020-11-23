Кандидат в мери Полтави Іващенко признав свою поразку

За кандидата від партії "Слуга народу" Сергія Іващенка проголосували понад 28 тисяч полтавців

За кандидата від партії "Слуга народу" Сергія Іващенка проголосували понад 28 тисяч полтавців

Фото: Полтавщина

На думку кандидата в мери Полтави від партії "Слуга народу" Сергія Іващенка, який посів друге місце у другому турі виборів міського голови, зміни у Полтаві все одно вже не спинити.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікацію Сергія Іващенка у Facebook.

Дякую кожному з 28 тисяч полтавців, які проголосували за Зміни в Полтаві. Ви – справжні відповідальні громадяни!", - зазначив він.

На думку Іващенка, виграти не вдалось через розгалужену і доведену систему підкупу, "цинічний підвоз та обман виборців".

31 тисяча полтавців, які прийшли до дільниць по різних причинах, обрали собі свого мера. І нам з цим жити… якийсь час. І цей вибір також потрібно поважати... Але головна проблема – сьогодні не виграла Полтава! В той же час, я переконаний – зміни не спинити. Ми не дамо обкрадати наших громадян та руйнувати наше місто. Працюємо!", - додав він.

Раніше повідомлялось, що у Полтаві журналісти виявили схему підкупу виборців на користь Мамая. Також у Полтаві зафіксували провокації проти кандидата у мери від "Слуги народу" Сергія Іващенка та його "Команди змін".

Нагадаємо, напередодні у Полтаві відбувся другий тур виборів мерів.